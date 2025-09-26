20:30, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
توني بلەر گازا سەكتورىن باسقارا ما؟
استانا. قازاقپارات - گازا سەكتورىنداعى حالىقارالىق ۋاقىتشا بيلىكتى ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى توني بلەر باسقارۋى مۇمكىن.
«ەكونوميست» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا، يزرايل انكلاۆتاعى اسكەري وپەراتسيانى اياقتاعاننان كەيىن ول قىزمەتىنە كىرىسپەك. گازا سەكتورى ماسەلەسى بويىنشا بەيبىت جوسپاردى توني بلەرگە تيەسىلى كومپانيا ازىرلەپ جاتىر. وعان ا ق ش تاپسىرىس بەرگەن. الايدا بۇل ءۇشىن ب ۇ ۇ مانداتى قاجەت.
ەگەر جوسپار ماقۇلدانسا، ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى ۇكىمەت باسشىسى ءوڭىردى باسقارۋدى قاداعالايتىن كەڭەسكە جەتەكشىلىك ەتەدى. بلەردىڭ كانديداتۋراسىن پرەزيدەنت ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى مەن ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ۇسىنعان- دى. الايدا اراب ەلدەرى بۇل شەشىمگە قارسى شىعۋى مۇمكىن. ويتكەنى 2003 -جىلى بلەر ا ق ش- تىڭ يراكقا كىرۋىن قولداعان.
24.kz