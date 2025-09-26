ق ز
    20:30, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    توني بلەر گازا سەكتورىن باسقارا ما؟

    استانا. قازاقپارات - گازا سەكتورىنداعى حالىقارالىق ۋاقىتشا بيلىكتى ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى توني بلەر باسقارۋى مۇمكىن.

    Газа секторы
    Фото: Анадолы

     «ەكونوميست» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا، يزرايل انكلاۆتاعى اسكەري وپەراتسيانى اياقتاعاننان كەيىن ول قىزمەتىنە كىرىسپەك. گازا سەكتورى ماسەلەسى بويىنشا بەيبىت جوسپاردى توني بلەرگە تيەسىلى كومپانيا ازىرلەپ جاتىر. وعان ا ق ش تاپسىرىس بەرگەن. الايدا بۇل ءۇشىن ب ۇ ۇ مانداتى قاجەت.

    ەگەر جوسپار ماقۇلدانسا، ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى ۇكىمەت باسشىسى ءوڭىردى باسقارۋدى قاداعالايتىن كەڭەسكە جەتەكشىلىك ەتەدى. بلەردىڭ كانديداتۋراسىن پرەزيدەنت ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى مەن ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ۇسىنعان- دى. الايدا اراب ەلدەرى بۇل شەشىمگە قارسى شىعۋى مۇمكىن. ويتكەنى 2003 -جىلى بلەر ا ق ش- تىڭ يراكقا كىرۋىن قولداعان.

     24.kz

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
