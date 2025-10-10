تولقىن زابيروۆا كەلىنىنە قانداي تالاپتار قويادى
استانا. KAZINFORM - ەسترادا جانە وپەرا ءانشىسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى تولقىن زابيروۆا - ءۇش ۇلدىڭ اناسى. ول بولاشاق كەلىنىنە قانداي تالاپتار قويادى؟
بۇل تۋرالى ءانشى «بۇگىن» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- ءتورت قۇبىلام تەڭ. ۇيدە جولداسىم، ءۇش ۇلىم بار. ۇلكەنىم 23 جاستا، شاحريار. سينگاپۋر ۋنيۆەرسيتەتىن ءبىتىرىپ، ديپلومىن الىپ، قازىر ءوزىنىڭ شاعىن كاسىبىمەن اينالىسىپ جاتىر. ەكىنشىم ديار - ونەر جولىن قۋىپ كەلە جاتقان ءىزباسارىم. قۇرمانعازى اتىنداعى كونسەرۆاتوريادا بيىل 4-كۋرستا وقيدى. كەنجەتايىمىز سانجار - ج و و- نىڭ 3-كۋرسىندا وقيدى. بالالار جاقسى جەتىستىكتەرىن كورسەتىپ جاتىر، - دەدى ءانشى.
تولقىن زابيروۆا، سونداي-اق، بولاشاق كەلىنىنە قانداي تالاپتار قوياتىنىن دا ايتىپ ءوتتى.
- قانداي كەلىن كەرەك ماعان؟ ول قانداي بولۋ كەرەك؟ اتا-انانىڭ تىلەگى: ءبىر- ءبىرىنىڭ ءتىلىن تاپسا، سىيلاستىقپەن ءومىر سۇرسە، ودان ارتىق ماعان ەشنارسە كەرەك ەمەس. ەشقانداي تالاپ قويمايمىن. ۇلىمنىڭ تاڭداۋىن قابىلدايمىن. انا ەش ۋاقىتتا كەرى جۇرمەۋى كەرەك، ءار ادامنىڭ ءوزىنىڭ سەزىمى بار. ءار ادام جۇرەگىن تىڭداۋى ءتيىس. تاۋلىگىنە 24 ساعات اڭگىمە ايتساق تا، مەن ونى تۇبىنە دەيىن تۇسىنبەيتىن شىعارمىن. ول باسقا وتباسىندا تاربيە العان ادام. مەنىڭ بالام قابىلدادى ما، مەن ءۇشىن ول تابۋ، تالقىلانبايدى، - دەدى تولقىن زابيروۆا.
تولقىن زابيروۆا جۋىردا دۇنيەدەن وتكەن اناسى جايلى ەستەلىكتەرىن ءبولىستى.
- ومىرگە دەگەن قۇشتارلىق - انامنىڭ اق سۇتىمەن بويىما سىڭگەن قاسيەت. انام وتە ونەرلى جان ەدى. العاش ساحناعا شىققانىمدا ساحنا كيىمدەرىمدى تىگىپ بەرگەن. ونەرگە، بىلىمگە باۋلىدى. اكەمنىڭ ورنى جوقتىعىن بىلدىرمەي، 1979 -جىلى اياگوزدەن الماتىعا الىپ كەلىپ، ءبىلىم الۋىما سەپ بولدى. ا. جۇبانوۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مۋزىكا مەكتەبىنە ورنالاستىرىپ، مۋزىكا جاعىنان ساۋاتىمدى اشىپ، كونسەرۆاتوريا، ودان كەيىن اسپيرانتۋرادا ءبىلىم الۋىما سەبەپ بولدى. بۇگىندە كانديداتتىق ديسسەرتاتسيامدى قورعاپ، پروفەسسور اتاندىم، شاكىرت تاربيەلەپ وتىرمىن - ءبارى دە انامنىڭ ارقاسىندا، - دەپ ەسكە الدى ءانشى.
ءانشى جۋىردا استانا جانە الماتىدا شىعارماشىلىق كەشىن بەرەدى. «ومىرگە عاشىقپىن» كونسەرتى 17 -قازاندا الماتىدا جانە 23 -قازان كۇنى استانادا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، تولقىن زابيروۆا - قازاق ەستراداسىنا وپەرالىق مۋزىكانى اكەلگەن تۇڭعىش ءانشىنىڭ ءبىرى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. ونەر تانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى. قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنىڭ پروفەسسورى.