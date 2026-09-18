توكيودا كوشەگە قوقىس تاستاۋعا تىيىم سالىنباق
استانا. KAZINFORM - توكيو بيلىگى قالا ورتالىعىندا قوقىس كولەمىنىڭ كوبەيگەنىنە بايلانىستى قوعامدىق ورىندارعا قوقىس تاستاۋعا تىيىم سالۋى مۇمكىن. بۇعان تۋريستەر سانىنىڭ ءوسۋى سەبەپ بولعان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى Kyodo-عا سىلتەمە جاساپ.
ۇكىمەت دەرەككوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيلىك كوشەگە قوقىس تاستاعاندارعا اكىمشىلىك ايىپپۇل سالۋ ماسەلەسىن تالقىلاماق. سونىمەن قاتار ازىق-تۇلىك پەن سۋسىن ساتۋشىلارعا جانە قاپتاما وندىرۋشىلەرگە ءبىرقاتار جاڭا مىندەت جۇكتەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
توكيو ءۇشىن وزەن جاعالاۋلارىندا كاۋاپتان كەيىن قالاتىن قوقىس تا وزەكتى ماسەلەگە اينالدى. بيلىك قانداي قالدىق تۇرلەرى مەن ارەكەتتەرگە شەكتەۋ قوياتىنىن، سونداي-اق جاڭا تالاپتاردى قاي اۋماقتاردان باستاۋ قاجەتتىگىن تالقىلايدى.
قازىر توكيونىڭ كەيبىر اۋداندارىندا وسىعان ۇقساس ەرەجەلەر ەنگىزىلگەن. الايدا ءبىرىڭعاي تالاپتار ەرەجەلەردى بىرىزدەندىرىپ، ماسەلەنى بۇكىل قالا بويىنشا جۇيەلى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سيندزيۋكۋ اۋدانىندا قوقىسقا تاستاۋعا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ قاتارى كوبەيەدى. قازىر بۇل تىزىمگە بوتەلكەلەر، تەمەكى تۇقىلدارى، ساعىز جانە قاعاز قيىقتارى كىرەدى. قازان ايىندا جاڭارتىلعان قاۋلى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن، تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ قاتارىنا تاماق كونتەينەرلەرى مەن ءبىر رەت قولدانىلاتىن اعاش تاياقشالار قوسىلادى.