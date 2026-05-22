توكيو گۋبەرناتورى استانانىڭ دامۋ قارقىنىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكە استانا-جاپونيا دەكاربونيزاتسيا جانە ەكولوگيالىق تەحنولوگيالار جونىندەگى ءىس-شارادا ءسوز سويلەدى.
جاپون استاناسىنىڭ گۋبەرناتورى استاناعا ءۇشىنشى رەت كەلىپ وتىرعانىن ايتتى.
- بۇل قالاعا ءار كەلگەن سايىن استانانىڭ كوركەيىپ، قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىنا، سونداي-اق سىزدەردەي جاس كاسىپكەرلەردىڭ قاتارى ارتىپ كەلە جاتقانىنا تامسانامىن. ارالارىڭىزدا جاساندى ينتەللەكت، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى جانە سيفرلىق ترانسفورماتسيامەن بايلانىستى وزىق باعىتتاردا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپ يەلەرى از ەمەس. جاپونيا تاراپىنان دا وسى سالالاردى دامىتىپ جۇرگەن كوپتەگەن ۆەنچۋرلىك كومپانيالار قاتىسىپ وتىر. بىرلەسىپ ادامزات الدىندا تۇرعان كۇردەلى ماسەلەلەر مەن سىن-قاتەرلەردى ەڭسەرىپ، ورتاق وركەندەۋگە جول اشا الامىز، - دەدى يۋريكو كويكە ەلوردادا وتكەن كەزدەسۋدە.
سونداي-اق يۋ. كويكە استانا مەن توكيو اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم جاسالعانىن ايتتى. قۇجاتتاعى نەگىزگى باعىتتاردىڭ قاتارىندا سيفرلاندىرۋ، توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالاردى دامىتۋ بار.
بۇدان بولەك، گۋبەرناتور قازاقستاندىق كومپانيالاردى جىل سايىن توكيودا وتەتىن SusHI Tech حالىقارالىق كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋعا شاقىردى.
- جىل سايىن توكيودا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن، اسىرەسە ازيا ەلدەرىنەن 700 دەن استام ستارتاپ باس قوساتىن ارنايى SusHI Tech كونفەرەنسياسى وتەدى. بۇل - ازياداعى ەڭ ءىرى تەحنولوگيالىق الاڭداردىڭ ءبىرى. سوندىقتان قازاقستاندىق كومپانيالار دا وسى كونفەرەنسياعا قاتىسسا، ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش بولار ەدى. جوعارى تەحنولوگيالاردىڭ بار مۇمكىندىگىن بىرلەسە پايدالانىپ، استانانى تۇراقتى دامىعان قالاعا اينالدىرايىق، - دەپ تۇيىندەدى توكيو گۋبەرناتورى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەنى قابىلداعان ەدى. ونىڭ ساپارى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ورناعانىنا 10 جىل تولۋى قارساڭىندا ءوتىپ جاتىر.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت يۋريكو كويكەنى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.