ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:47, 05 - قازان 2025 | GMT +5

    «توبىل» - فۋتبولدان 2025 -جىلعى قازاقستان كۋبوگىنىڭ يەگەرى

    قىزىلوردا. KAZINFORM -  فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى فينالىندا «ورداباسى» (شىمكەنت) مەن «توبىل» (قوستاناي) شەبەرلىك بايقاستى.

    Тобыл
    Фото: Kffleague.kz

    بۇل كەزدەسۋ قىزىلوردا قالاسىنداعى جاڭادان اشىلعان «قايسار ارەنا» ستاديونىندا ءوتتى. ويىندا باس تورەشىسى مىندەتىن شۆەيتساريالىق سۆەن ۆولفەنسبەرگەر اتقاردى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا قوستانايلىق كوماندا ساپىنان نيكولاي سيگنيەۆيچ 19-مينۋتتا ەسەپ اشسا، يسلام چەسنوكوۆ 33-مينۋتتا باسىمدىقتى ارتتىردى.

    وسىلايشا «توبىل» قارسىلاسىنان 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، قازاقستان كۋبوگىنىڭ يەگەرى اتاندى.

    قازاقستان كۋبوگى 1992 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى توبەسىنە كوتەردى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) - 10، «جەڭىس» (استانا) مەن «استانا» -3، «توبىل» (قوستاناي)، «اقتوبە»، «قايسار» ( قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز»، «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.

    بيىل قازاقستان كۋبوگىنا پرەمەر-ليگا، ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ليگادان بارلىعى 30 كوماندا قاتىستى. الدىمەن ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ليگا كوماندالارى العاشقى ىرىكتەۋ كەزەڭىن وتكىزدى.
    ولاردىڭ اراسىنان ىركىلمەي شىققان ەكى كلۋب 1/8 فينالدا پرەمەر-ليگا كوماندالارى قاتارىنا قوسىلدى.

    جەڭىمپاز 2026 -جىلى كونفەرەنسيا ليگاسىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىنە جولداما الادى.

    تەگ:
    سپورت
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار