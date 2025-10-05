«توبىل» - فۋتبولدان 2025 -جىلعى قازاقستان كۋبوگىنىڭ يەگەرى
قىزىلوردا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى فينالىندا «ورداباسى» (شىمكەنت) مەن «توبىل» (قوستاناي) شەبەرلىك بايقاستى.
بۇل كەزدەسۋ قىزىلوردا قالاسىنداعى جاڭادان اشىلعان «قايسار ارەنا» ستاديونىندا ءوتتى. ويىندا باس تورەشىسى مىندەتىن شۆەيتساريالىق سۆەن ۆولفەنسبەرگەر اتقاردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قوستانايلىق كوماندا ساپىنان نيكولاي سيگنيەۆيچ 19-مينۋتتا ەسەپ اشسا، يسلام چەسنوكوۆ 33-مينۋتتا باسىمدىقتى ارتتىردى.
وسىلايشا «توبىل» قارسىلاسىنان 2:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، قازاقستان كۋبوگىنىڭ يەگەرى اتاندى.
قازاقستان كۋبوگى 1992 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى توبەسىنە كوتەردى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) - 10، «جەڭىس» (استانا) مەن «استانا» -3، «توبىل» (قوستاناي)، «اقتوبە»، «قايسار» ( قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز»، «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.
بيىل قازاقستان كۋبوگىنا پرەمەر-ليگا، ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ليگادان بارلىعى 30 كوماندا قاتىستى. الدىمەن ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ليگا كوماندالارى العاشقى ىرىكتەۋ كەزەڭىن وتكىزدى.
ولاردىڭ اراسىنان ىركىلمەي شىققان ەكى كلۋب 1/8 فينالدا پرەمەر-ليگا كوماندالارى قاتارىنا قوسىلدى.
جەڭىمپاز 2026 -جىلى كونفەرەنسيا ليگاسىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىنە جولداما الادى.