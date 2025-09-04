تۇتىنۋشىلار Tesla روبوتاكسيىنە تاپسىرىس بەرە الادى
استانا. قازاقپارات - Tesla روبوتاكسيگە تاپسىرىس بەرۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن قوسىمشانى ىسكە قوستى، دەپ جازدى ازەرتادج.
ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا Tesla تەحاس شتاتىنىڭ وستين قالاسىندا روبوتاكسي قىزمەتىن ىسكە قوستى. العاشقى ساپارعا شاقىرۋلار تاڭداۋلى توپقا بەرىلگەن بولاتىن، جانە وسى ۋاقىتقا دەيىن قىزمەت تەك ينۆەستورلار مەن ىقپالدى تۇلعالار ءۇشىن قولجەتىمدى بولدى.
- Robotaxi قوسىمشاسى قازىر بارشاعا قولجەتىمدى، - دەپ حابارلادى امەريكالىق ەلەكتروموبيل ءوندىرۋشىسى x الەۋمەتتىك جەلىسىندە، سونداي-اق Apple قوسىمشالار دۇكەنىنە سىلتەمە بەرىلگەن.
روبوتاكسي باعدارلاماسى Model Y قاراپايىم اۆتوكولىكتەرىن پايدالانادى، ولار كامەرالار مەن داتچيكتەرمەن جابدىقتالعان. وتكەن جىلى تانىستىرىلعان تولىق اۆتونومدى ەلەكتروموبيل Cybercab ءالى ازىرلەنۋ كەزەڭىندە تۇر.
Tesla قىزمەتى تەك 18 جاستان اسقان ادامدارعا رۇقسات ەتىلگەنىن، ال كولىككە ءمىنۋ 13 جاستان كىشى بالالار ءۇشىن قاسىندا ەرەسەك جولاۋشى بولسا دا تىيىم سالىناتىنى حابارلانعان.