تۋريزمدى دامىتۋعا ارنالعان زاڭ: قانداي وزگەرىستەر بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تۋريزمدى قولداۋدى كۇشەيتەدى جاڭا زاڭ سالا مەن تۋريستەر ءۇشىن نەنى وزگەرتەدى.
مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
قۇجات تۋريستىك سالانى دامىتۋعا قولايلى جاعداي جاساۋعا جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- جاڭا زاڭ اياسىندا تۋريزم زاڭناماسىنداعى نەگىزگى ۇعىمدار ناقتىلاندى. اتاپ ايتقاندا، گيد، ەكسكۋرسوۆود، تۋريزم رەسۋرستارى جانە نىساندارى تۇسىنىكتەرى ايقىندالدى. سونىمەن قاتار گيدتەر مەن ەكسكۋرسوۆودتاردى مىندەتتى تۇردە جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەۋ تالابى الىنىپ تاستالدى. بۇل ماماندارعا ۇيىمدىق- قۇقىقتىق نىسانىنا قاراماستان ەركىن قىزمەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
زاڭدا ۆيزيت-ورتالىقتاردىڭ قىزمەتى العاش رەت قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەلدى. ولاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، نەگىزگى فۋنكتسيالارى، ورنالاسۋ ءتارتىبى ايقىندالىپ، تۋريزم نىساندارىنىڭ قاتارىنا ەنگىزىلدى. مۇنداي ورتالىقتار تۋريستەرگە مارشرۋتتار، قىزمەتتەر مەن ينفراقۇرىلىم تۋرالى اقپارات بەرەتىن نەگىزگى ورىندارعا اينالىپ، وتاندىق جانە شەتەلدىك قوناقتارعا قىزمەت كورسەتۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇجاتتا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى دا ناقتىلاندى. اتاپ ايتقاندا، كاسىپكەرلەردىڭ ۆيزيت-ورتالىقتار، جول بويىنداعى سەرۆيس نىساندارى، ورنالاستىرۋ ورىندارىن سالۋ جانە قايتا جاڭعىرتۋعا جۇمساعان شىعىندارىنىڭ ءبىر بولىگى وتەلەدى. سونىمەن قاتار تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارىنا ارنالعان تەحنيكا مەن تۋريزم كولىگىن ساتىپ الۋ شىعىندارىن وتەۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
- تۋروپەراتورلاردى قولداۋدىڭ قوسىمشا تەتىكتەرى دە ەنگىزىلدى. ولاردىڭ شىعىندارىن سۋبسيديالاۋ قاراستىرىلىپ، تۋريستىك اۆتوبۋستاردىڭ مەملەكەتتىك شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىنەن ءوتۋ ءراسىمىن جەدەلدەتۋ كوزدەلگەن. سونداي-اق بالالار ءۇشىن ۇلتتىق پاركتەرگە كىرۋ تەگىن بولادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
زاڭدا مەملەكەتتىك قولداۋ العان تۋريزم نىساندارىنىڭ قاراجاتىن ماقساتتى پايدالانۋىن بەس جىل بويى مونيتورينگتەۋ نورماسى ەنگىزىلدى. بۇدان بولەك، تۋريستىك رەسۋرستار اۋماعىنداعى سانيتارلىق- گيگيەنالىق توراپتاردىڭ جاعدايىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى.
جالپى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر ىشكى جانە كەلۋ ءتۋريزمىن دامىتۋعا بەرىك نەگىز قالىپتاستىرۋعا، سالانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە بىلىكتى مامانداردى تارتۋعا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار زاڭ مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسىم تۋريزم اۋماقتارىن ايقىنداۋ جانە اقپاراتتىق ورتالىقتاردىڭ سالانى قولداۋعا ارنالعان ۇيىمدارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋ قۇزىرەتىن بەكىتەدى.
قابىلدانعان شارالار تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ قاۋىپسىز ءارى تارتىمدى تۋريستىك باعىت رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالساق تۋريزم مەن بالالار سپورتىن قولداۋ جونىندەگى زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن ەدى.