    تۋريزم سالاسى بويىنشا حالىقارالىق گرانتقا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن Bachelor of Science in international Sustainable Tourism وقۋ باعدارلاماسىنا قاتىساتىن ۇمىتكەردى ىرىكتەۋ باستالدى.

    باعدارلاما 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان جانە شۆەيتسارياداعى Lucerne University of Applied Sciences and Arts ۋنيۆەرسيتەتىندە جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق مالىمدەدى.

    باعدارلاما دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك ۇيىمنىڭ (UN Tourism) قولداۋىمەن، سونداي-اق Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU، ليۋتسەرن، شۆەيتساريا) جانە حالىقارالىق تۋريزم اكادەمياسىنىڭ (International Tourism Academy) سەرىكتەستىگىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن «استانا-20» مەملەكەتتىك قورىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزىلەدى.

    كونكۋرس جەڭىمپازىنا وقۋ گرانتتارى بەرىلەدى، سونداي-اق تۇرۋ جانە اۋە بيلەتى شىعىندارى ءىشىنارا وتەلەدى:

    1 جىل - مادريدتە (يسپانيا) وقۋ اقىسى تولىق تولەنەدى (تۇرۋ شىعىندارى قاراستىرىلماعان)؛

    2 جىل - ونلاين فورماتىندا وقۋ جانە تاعىلىمدامادان ءوتۋ، وقۋ اقىسى تولىق تولەنەدى؛

    3 جىل - ليۋتسەرندە (شۆەيتساريا) وقۋ اقىسى تولىق تولەنەدى، سونداي-اق تۇرۋ شىعىندارى (12114 ەۋرو) جانە اۋە بيلەتى (300 ەۋرو) وتەلەدى.

    باعدارلامانى اياقتاعاننان كەيىن تۇلەك قازاقستانعا ورالىپ، تۋريزم سالاسىندا كەمىندە ءۇش جىل جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتى.

    ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:

    - جالپى ورتا، تەحنيكالىق نەمەسە كاسىپتىك ءبىلىم؛

    - اعىلشىن ءتىلىن كەمىندە C1 دەڭگەيىندە ءبىلۋ (IELTS ،TOEFL نەمەسە بالامالى سەرتيفيكات)؛

    - ۋاجدەمەلىك حات؛

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى.

    قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:

    - ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتىڭ قوسىمشاسىمەن كوشىرمەسى؛

    - اعىلشىن ءتىلى دەڭگەيىن راستايتىن سەرتيفيكات؛

    - ۋاجدەمەلىك حات؛

    - تۇيىندەمە (CV)؛

    - جەكە كۋالىك نەمەسە پاسپورت كوشىرمەسى.

    كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى 2026-جىلعى 20-مامىرعا دەيىن bakytova17leila@gmail.com ەلەكتروندىق پوشتاسىنا جىبەرۋ قاجەت.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ شاكىرتاقىسى 10-15 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.

    ءبىلىم جانە عىلىم
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور