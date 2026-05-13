تۋريزم سالاسى بويىنشا حالىقارالىق گرانتقا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن Bachelor of Science in international Sustainable Tourism وقۋ باعدارلاماسىنا قاتىساتىن ۇمىتكەردى ىرىكتەۋ باستالدى.
باعدارلاما 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان جانە شۆەيتسارياداعى Lucerne University of Applied Sciences and Arts ۋنيۆەرسيتەتىندە جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق مالىمدەدى.
باعدارلاما دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك ۇيىمنىڭ (UN Tourism) قولداۋىمەن، سونداي-اق Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU، ليۋتسەرن، شۆەيتساريا) جانە حالىقارالىق تۋريزم اكادەمياسىنىڭ (International Tourism Academy) سەرىكتەستىگىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن «استانا-20» مەملەكەتتىك قورىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزىلەدى.
كونكۋرس جەڭىمپازىنا وقۋ گرانتتارى بەرىلەدى، سونداي-اق تۇرۋ جانە اۋە بيلەتى شىعىندارى ءىشىنارا وتەلەدى:
1 جىل - مادريدتە (يسپانيا) وقۋ اقىسى تولىق تولەنەدى (تۇرۋ شىعىندارى قاراستىرىلماعان)؛
2 جىل - ونلاين فورماتىندا وقۋ جانە تاعىلىمدامادان ءوتۋ، وقۋ اقىسى تولىق تولەنەدى؛
3 جىل - ليۋتسەرندە (شۆەيتساريا) وقۋ اقىسى تولىق تولەنەدى، سونداي-اق تۇرۋ شىعىندارى (12114 ەۋرو) جانە اۋە بيلەتى (300 ەۋرو) وتەلەدى.
باعدارلامانى اياقتاعاننان كەيىن تۇلەك قازاقستانعا ورالىپ، تۋريزم سالاسىندا كەمىندە ءۇش جىل جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتى.
ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:
- جالپى ورتا، تەحنيكالىق نەمەسە كاسىپتىك ءبىلىم؛
- اعىلشىن ءتىلىن كەمىندە C1 دەڭگەيىندە ءبىلۋ (IELTS ،TOEFL نەمەسە بالامالى سەرتيفيكات)؛
- ۋاجدەمەلىك حات؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى.
قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:
- ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتىڭ قوسىمشاسىمەن كوشىرمەسى؛
- اعىلشىن ءتىلى دەڭگەيىن راستايتىن سەرتيفيكات؛
- ۋاجدەمەلىك حات؛
- تۇيىندەمە (CV)؛
- جەكە كۋالىك نەمەسە پاسپورت كوشىرمەسى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى 2026-جىلعى 20-مامىرعا دەيىن bakytova17leila@gmail.com ەلەكتروندىق پوشتاسىنا جىبەرۋ قاجەت.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ شاكىرتاقىسى 10-15 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.