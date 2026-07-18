تەرىسكەيگە كوش: قىزىلوردالىقتاردىڭ دەنى سولتۇستىك جانە قوستاناي وبلىستارىن تاڭداعان
قىزىلوردا. KAZINFORM - بيىل العاشقى جارتى جىلدا قىزىلوردا وبلىسىنان ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرىنە 49 وتباسى نەمەسە 190 ادام قونىس اۋداردى. بۇل تۋرالى وبلىستىق جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسى مالىمدەدى.
ونىڭ باسىم بولىگى قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىن تاڭداعان.
- جۇمىس كۇشىنىڭ ۇتقىرلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان باعدارلاما 2013-جىلى قابىلدانعان بولاتىن. سودان بەرى قونىس اۋدارعان 11 وتباسى 29 مۇشەسىمەن جانۇيالىق جاعدايىنا، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا، دەنساۋلىعىنا بايلانىستى وبلىسىمىزعا قايتىپ كەلگەن،- دەدى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جانار داۋلەتبايەۆا.
وڭىردە جىل سايىن تەرىسكەيگە كوشتى ناسيحاتتايتىن بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ جارمەڭكەسى ءوتىپ تۇرادى. وتكەن جىلى مامىر ايىنداعى جارمەڭكەدە 8 مىڭنان استام، بيىل 9 مىڭنان استام جۇمىس ورنى ۇسىنىلدى.
- سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قاراعاندى وبلىستارىمەن ەكىجاقتى مەموراندۋم جاسالدى. ءىس-شارا بارىسىندا 200 دەن استام ازامات جۇمىسپەن قامتۋدىڭ بەلسەندى شارالارى مەن تۇراقتى جۇمىسقا جولداما الدى. 80 گە جۋىق قالا تۇرعىنى سولتۇستىك وڭىرلەردەن كەلگەن جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىنعان جۇمىس ورىندارىمەن تانىسىپ، قونىس اۋدارۋعا نيەت ءبىلدىردى،- دەدى دەپارتامەنت وكىلى.
ايتا كەتەيىك، قونىس اۋدارۋشىلارعا مەملەكەتتىك قولداۋ رەتىندە كوشۋ، تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەت شىعىنىن جابۋ، جۇمىس بەرۋشىلەر ءۇشىن سۋبسيديالار، قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋعا جولداما، جۇمىسقا ورنالاسۋعا نەمەسە كاسىپكەرلىك باستامانى دامىتۋعا جاردەمدەسۋ، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكات قاراستىرىلعان.
ەرىكتى قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسى اياسىندا بەرىلەتىن باسپانا، جۇمىس جانە قايتارىمسىز گرانتتار دا-كوپشىلىك ءۇشىن جاڭا ءومىر باستاۋعا كەرەمەت مۇمكىندىك.