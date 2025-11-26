تۇرىكمەنستان - تابيعي رەسۋرسقا باي ەل
استانا. قازاقپارات - تۇرىكمەنستان - ورتالىق ازيانىڭ وڭتۇستىك- باتىس بولىگىندە ورنالاسقان تاۋەلسىز مەملەكەت. 1992 -جىلدان بەرى ب ۇ ۇ مۇشەسى، ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى مويىنداعان بەيتاراپتىق مارتەبەسى بار مەملەكەت.
حالىقارالىق ساياسي ساحناداعى باعدارى دا ايقىن. قازىردە دەربەس ساياساتىنىڭ ارقاسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ تۇتقاسىن بەرىك ۇستاپ وتىر. ەل حالقىنىڭ سانى 7 ميلليوننان اسادى. الەمدىك كارتاعا زەر سالساق، تۇرىكمەنستان تەرريتورياسى ەۋروپا مەن ازيا اراسىندا ورنالاسقان. بۇل ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرادى. اسىرەسە حالىقارالىق ينفراقۇرىلىمدىق باستامالار، دالىرەك ايتقاندا «تۇرىكمەنستان- اۋعانستان- پاكىستان- ءۇندىستان گاز قۇبىرى» سىندى ەنەرگەتيكالىق جوبالار ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
گاز ەكسپورتى باعىتىندا ەل بىرنەشە ستراتەگيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. قازىردە وزبەكستان مەن قازاقستان ارقىلى قىتايعا گاز جەتكىزىپ وتىر. ەندى تۇركيا نارىعىنا شىعۋدى كوزدەيدى. تۇرىكمەنستان - تابيعي گاز جانە مۇناي قورى بويىنشا الەمدە يران، رەسەي جانە قاتاردان كەيىنگى ءتورتىنشى ورىندا. ەلدىڭ دالەلدەنگەن تابيعي گاز قورى 13,6 تريلليون تەكشە مەتر. بۇل جالپى الەمدىك قورلاردىڭ 9,3 پايىزى.
ال مۇناي سالاسىنداعى ءوندىرىس كولەمى ايتارلىقتاي اۋقىمدى ەمەس. دەسە دە، تۇراقتى تۇردە دامىپ كەلەدى. بيىل جىل باسىنداعى مالىمەت بويىنشا، دالەلدەنگەن قارا التىن قورى 600 ميلليون باررەلگە تەڭ. بۇدان بولەك ەلدىڭ جەر قويناۋى ماڭىزدى مينەرالدىق رەسۋرستارعا باي. اسىرەسە كومىرسۋتەك قورلارى - تۇرىكمەنستاننىڭ ىشكى ەكونوميكاسىمەن قاتار سىرتقى ساۋداسىندا جانە حالىقارالىق قارىم-قاتىناستارىندا ماڭىزدى مانگە يە. ويتكەنى، ەنەرگەتيكالىق ەكسپورتتان ەلگە تۇراقتى ۆاليۋتالىق تابىس ءتۇسىپ وتىر.
ەلدىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىنىڭ نەگىزگى تىرەگى - تۋريزم. قازىر بۇل سالانى جانداندىرۋعا باسىمدىق بەرىلگەن. ۇلى جىبەك جولىندا ورنالاسقاندىقتان كەزىندەگى ساۋدا كەرۋەندەرى ەلدەگى ءشول دالانى باسىپ ءوتىپ، تاريحي ءىز قالدىرعان. ەل اۋماعىنىڭ %80- دان استامىن تۇران ويپاتىنىڭ ءشولدى الاپتارى الىپ جاتىر. جەر بەتىندەگى ءىرى قۇم شولدەرىنىڭ ءبىرى قاراقۇم وسىندا. ورتا عاسىرلىق قالالار ساقتالعان. بۇل شارتاراپتاعى تۋريستەردى قىزىقتىرماي قويمايدى. اسىرەسە ەۋروپا ەلدەرىنەن، ا ق ش، ۇلى بريتانيا، اۆستراليادان بارۋشىلار كوپ.
