ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:14, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا ساپارىندا قانداي كەلىسسوزدەر وتەدى

    استانا. KAZINFORM – ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى، حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك سمادياروۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىندا قاي سالالاردا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.

    Фото: Kazinform; Pixabay; Peretz Partensky

    ساپار باعدارلاماسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر كوزدەلگەن، ونىڭ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارىن قاراستىرادى.

    - ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە كولىكتىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق الماسۋلار ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى. وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن حالىقارالىق ۇيىمدارداعى كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋدىڭ وزەكتى اسپەكتىلەرى تالقىلانادى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.

    كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاق-تۇرىكمەن ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ كەلدى.

    سوڭعى وتىز جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندە استانا مەن اشحاباد ساياسي، ەكونوميكالىق جانە كولىك-لوگيستيكالىق سالالاردى قامتيتىن ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى تۇراقتى دامىتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
