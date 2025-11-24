تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا ساپارىندا قانداي كەلىسسوزدەر وتەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى، حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك سمادياروۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىندا قاي سالالاردا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى.
ساپار باعدارلاماسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر كوزدەلگەن، ونىڭ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارىن قاراستىرادى.
- ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە كولىكتىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق الماسۋلار ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى. وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن حالىقارالىق ۇيىمدارداعى كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋدىڭ وزەكتى اسپەكتىلەرى تالقىلانادى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاق-تۇرىكمەن ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ كەلدى.
سوڭعى وتىز جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندە استانا مەن اشحاباد ساياسي، ەكونوميكالىق جانە كولىك-لوگيستيكالىق سالالاردى قامتيتىن ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى تۇراقتى دامىتتى.