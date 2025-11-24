16:11, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5
تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا مارتەبەلى مەيماننىڭ كەلۋىنە وراي قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى.
ەسكە سالساق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى قازاقستانعا كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا جونىندەگى ارنايى وكىلىن قابىلداعان ەدى.