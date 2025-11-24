ق ز
    16:11, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا مارتەبەلى مەيماننىڭ كەلۋىنە وراي قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى.

    ەسكە سالساق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى قازاقستانعا كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا جونىندەگى ارنايى وكىلىن قابىلداعان ەدى.

    Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда
    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда
    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда
    Түрікменстан Президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді
    Фото: Ақорда

     

