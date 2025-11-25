تۇرىكمەنستان مەن قازاقستان ورتالىق ازياداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر - بەردىمۇحامەدوۆ
استانا. KAZINFORM - تۇرىكمەنستان مەن قازاقستان ورتالىق ازياداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەس ەلدەر سانالادى.
بۇل تۋرالى اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن ايتتى.
- ەڭ الدىمەن تۇرىكمەنستان دەلەگاتسياسى اتىنان جىلى قابىلداپ، قوناقجايلىق تانىتقانى جانە استانا قالاسىندا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋىمىز ءۇشىن تاماشا جاعداي جاساعانى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتى قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ مىرزاعا زور ريشاشىلىمدى بىلدىرۋگە رۇقسات ەتىڭىزدەر. تۇرىكمەنستان مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى - ورتالىق ازياداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر. مەملەكەتتەرىمىزدى تاريحتىڭ ورتاق تامىرلارى، رۋحاني جاقىندىق، مادەني قۇندىلىقتار، سونداي-اق ۇرپاقتان ۇرپاققا ساقتالىپ، جالعاسىپ كەلە جاتقان داستۇرلەر مەن ادەت-عۇرىپتار بىرىكتىرەدى، - دەدى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى ەكىجاقتى قاتىناستار 2017-جىلدىڭ 18-ساۋىرىندەگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە جانە 2024-جىلدىڭ 10-قازانىنداعى دوستىق پەن كوپقىرلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ تۋرالى دەكلاراتسياعا نەگىزدەلەدى.
- ديپلوماتيالىق سالاداعى ساياساتتا تۇرىكمەنستان مەن قازاقستان بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدە، ەنەرگەتيكالىق تۇراقتىلىقتى نىعايتۋدا، كولىك بايلانىسىن دامىتۋدا، تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋدە جانە كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەستە جاقاھاندىق كۇن ءتارتىپتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا سىندارلىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى جولعا قويعان، - دەدى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى العانىن جازعان ەدىك.
كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىن «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتايتىنىن ايتتى.