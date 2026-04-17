تۇرىكمەن ستۋدەنتتەرىنە قازاقستاندا ءبىلىم الۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتادى، دەپ حابارلايدى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستو باسشىسى ساياسات نۇربەك تۇرىكمەنستاننىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى باتىر رەجەپوۆپەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ مەن عىلىم سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى. اتاپ ايتقاندا، اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ، تۇركىمەن ستۋدەنتتەرىنىڭ قازاقستاندا جوعارى ءبىلىم الۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ جوعارى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
- نەگىزگى نازار ەكى ەلدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى اكادەميالىق الماسۋ باعدارلامالارىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىنە ارنالىپ، تۇرىكمەنستان ازاماتتارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الۋىنا قولايلى جاعدايلار جاساۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن زەرتتەۋلەردى كەڭەيتۋ، ەكىجاقتى عىلىمي جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە سيفرلاندىرۋ مەن يننوۆاتسيا سالالارىنداعى وزىق تاجىريبەلەرمەن الماسۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوعارى بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. تۇرىكمەنستان ەلشىسى تۇرىكمەن جاستارىنىڭ قازاقستاندىق ءبىلىم بەرۋگە ءداستۇرلى تۇردە جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنىن اتاپ ءوتىپ، ماماندار دايارلاۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارى ەكەنىن جانە ەكى ەل اراسىنداعى مادەني جاقىندىقتىڭ ستۋدەنتتەردىڭ تابىستى بەيىمدەلۋىنە ىقپال ەتەتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ كورمەلەرى مەن فورۋمدارىن وتكىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا، سونداي-اق قازاقستان مەن تۇرىكمەنستاننىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى اراسىنداعى تىكەلەي سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا ۋاعدالاستى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان كوشى- قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالايتىنىن جازعانبىز.