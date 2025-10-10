تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتتەرى وقۋ مەرزىمىن ءۇش جىلعا قىسقارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - تۇركيا جوعارى ءبىلىم رەفورماسىن جاريالادى. ەندى وقۋ باعدارلامالارى ەۋروپالىق ۇلگىگە سايكەستەندىرىلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ەلدىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى وزگەرىستەر تۋرالى حابارلادى. بۇل تۋرالى ول 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ايتتى.
تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، تۇركيا جوعارى ءبىلىم بەرۋ مەرزىمىن ءتورت جىلدان ءۇش جىلعا دەيىن قىسقارتاتىن جاڭا ءبىلىم ۇلگىسىن ەنگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر.
- بۇل جۇيە قازىردىڭ وزىندە كوپتەگەن ەۋروپا ەلدەرىندە ءساتتى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر جانە تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا جەتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ەردوعان.
ەردوعان الداعى ۋاقىتتا وقۋ باعدارلامالارىنىڭ قايتا قارالىپ، جەڭىلدەتىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. جوبالىق، قولدانبالى جانە زەرتتەۋگە نەگىزدەلگەن وقىتۋ ۇلگىلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. بۇل ستۋدەنتتەردىڭ پراكتيكالىق داعدىلارىن دامىتۋعا جانە ءبىلىمدى ومىرلىك جاعدايلاردا قولدانۋعا كومەكتەسەدى.
بۇدان باسقا، رەفورمانىڭ كۇن تارتىبىندە وقىتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا، عىلىمي زەرتتەۋلەردى ىنتالاندىرۋعا، ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن ءوندىرىس اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان قۇرىلىمدىق وزگەرىستەر بار.
بۇل رەفورما تۇركيانىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جانە ونى زاماناۋي ەڭبەك نارىعىنىڭ تالاپتارىنا بەيىمدەۋ جولىنداعى باستى قادامدارىنىڭ ءبىرى.