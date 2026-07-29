تۇرىك ليراسىنىڭ باعامى قۇبىلىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - تۇرىك ليراسى قۇبىلىپ تۇر. وسى ايدا العاش رەت تۇرىك ۆاليۋتاسى 10 تەڭگەلىك مەجەدەن تومەندەپ، تاريحي ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. دەگەنمەن شەتەلدىك ۆاليۋتالارعا قاتىستى تۇراقتىلىق دەڭگەيىن ساقتاپ تۇر.
تۇرىك ساراپشىلارى مۇنى ليرانىڭ السىرەۋىمەن ەمەس، كەرىسىنشە تەڭگەنىڭ نىعايۋىمەن بايلانىستىرادى. تۇرىك ليراسىنىڭ قازاقستان تەڭگەسىنە شاققانداعى باعامى وسى ايدا العاش رەت 10 تەڭگەدەن تومەن ءتۇستى. بۇل كەيىنگى بىرنەشە جىلدان بەرى بايقالىپ كەلە جاتقان ءۇردىستىڭ جالعاسى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، پاندەميادان كەيىنگى الەمدىك ەكونوميكالىق وزگەرىستەر، جوعارى ينفلياتسيا جانە سىرتقى نارىقتاعى قۇبىلمالىلىق ۆاليۋتا باعامىنا ىقپال ەتىپ وتىر. دەگەنمەن تۇرىك ليراسىن دوللار، ەۋرو سىندى نەگىزگى الەمدىك ۆاليۋتالارعا قاتىستى كۇرت السىرەدى دەۋگە نەگىز جوق. بۇل قۇبىلىس، كەرىسىنشە تەڭگەنىڭ نىعايعانىن كورسەتەدى. ساراپشىلار وسىلاي دەپ وتىر. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ۆاليۋتا باعامىنىڭ وزگەرۋىنە قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى اسەر ەتۋدە.
حيكمەت ەرەن، ەۋرازيا ەكونوميكالىق قاتىناستار قورىنىڭ ءتوراعاسى:
- كەيىنگى ۋاقىتتا قازاقستان تەڭگەسى تۇرىك ليراسىنا قاتىستى نىعايدى. بۇعان ءوندىرىس، ەكسپورت جانە ەلدەگى ساياسي تۇراقتىلىق اسەر ەتتى. قازاقستاننىڭ مۇناي مەن ۋران وندىرۋدە كوشباسشى ەلدەردىڭ قاتارىندا ەكەنىن ەسكەرسەك، سوعان سايكەس ەكسپورت كولەمى دە ارتتى. بىلتىر سىرتقى ساۋدا كولەمى شامامەن 80 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل 20 ميلليون حالقى بار مەملەكەت ءۇشىن وتە جوعارى كورسەتكىش. مۇنداي كولەمدەگى ۆاليۋتالىق كىرىس تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا نەمەسە باسقا ۆاليۋتالارعا قاتىستى ءوز قۇنىن ساقتاپ قالۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
ۆاليۋتا ايىرباستاۋ نارىعى وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، كەيىنگى ايلاردا ليرانىڭ دوللار مەن ەۋروعا قاتىستى باعامىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بايقالمايدى. ال تەڭگەنىڭ كۇشەيۋى قازاقستانداعى ىشكى ەكونوميكالىق فاكتورلارعا بايلانىستى.
مەحمەت اكباش، ۆاليۋتا ايىرباستاۋ پۋنكتىنىڭ ديرەكتورى:
- 6 ايدان استام ۋاقىت بويى شەتەل ۆاليۋتالارىمەن سالىستىرعاندا تۇرىك ليراسى تۇراقتى دەڭگەيىن ساقتاپ تۇر. ال ليرانىڭ تەڭگەگە قاتىستى ارزانداۋىنا كەلسەك، مۇندا قازاقستاننىڭ ءوز ەكونوميكالىق ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرۋ قاجەت. ءبىز قازىر ليرانىڭ تەڭگەگە قاتىستى السىرەۋىن ونشا سەزىنىپ وتىرعان جوقپىز. ارينە، باعام ايىرماشىلىعى بولۋى مۇمكىن، ءبىراق مۇنى ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ناقتى جاعدايىن باعالايتىن نەگىزگى ولشەم دەپ ەسەپتەمەيمىن.
دەگەنمەن ۆاليۋتا باعامىنداعى وزگەرىس قاراپايىم حالىق ءۇشىن ءومىر ءسۇرۋدى قىمباتتاتىپ جىبەردى. تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، كۇندەلىكتى شىعىندار قالتاعا كادىمگىدەي سالماق سالىپ وتىر. قازىر ءبىر تۇرىك ليراسى قازاقستاندا شامامەن 10 تەڭگەدەن ايىرباستالىپ جاتىر. بۇل - كەيىنگى جىلدارداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. دەگەنمەن قۋانۋعا ءالى ەرتە. ويتكەنى باعام كەز-كەلگەن ۋاقىتتا قۇبىلۋى مۇمكىن. ساراپشىلار بۇعان الەمدىك ەكونوميكالىق احۋال مەن ينفلياتسيا دەڭگەيى ىقپال ەتەدى، - دەيدى.
24.kz