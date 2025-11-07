تۇرىك ليراسى ءوز قۇنىنىڭ 97 پايىزىن جوعالتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ۆاليۋتا نارىعى كەزەكتى، ءبىراق تانىس وزگەرىستى باستان كەشىرىپ وتىر: ليرا كۋرسى تاريحتا العاش رەت ءبىر دوللارعا شاققاندا 42 ليرادان استى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەلگىلى بولعانداي، تۇركيانىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتاسى 2010 -جىلدان بەرى ءوز قۇنىنىڭ شامامەن %97- ىن جوعالتتى، بۇل ميلليونداعان ازاماتتىڭ جيناقتارى جويىلعانىن بىلدىرەدى.
تۇرىك ليراسى ۇزاققا سوزىلعان ەكونوميكالىق داعدارىس جانە ينۆەستورلاردىڭ ەلدىڭ قارجىلىق ساياساتىنا دەگەن سەنىمىنىڭ جوعالۋىنىڭ سيمۆولىنا اينالىپ، قۇلدىراپ جاتىر. وسى اپتادا ايىرباس باعامى ءبىر دوللار ءۇشىن 42 ليرادان استى - بۇل سوڭعى 15 جىلدا ۆاليۋتانىڭ قۇنسىزدانۋ تەرەڭدىگىن كورسەتەتىن جاڭا رەكوردتىق قۇلدىراۋ.
ەلدەگى ينفلياتسيا الەمدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرىن كورسەتىپ وتىر - ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، تۇركياداعى ناقتى باعانىڭ ءوسۋى رەسمي كورسەتكىشتەردەن ايتارلىقتاي اسىپ تۇسەدى.
ەكونوميستەر داعدارىستى ۇزاق ۋاقىت بويى ارزان اقشا ساياساتىمەن جانە ۇكىمەتتىڭ ورتالىق بانك شەشىمدەرىنە ارالاسۋىمەن بايلانىستىردى. پرەزيدەنت رەجەپ تايپ ەردوعان ۇزاق جىل بويى ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە قاراماستان پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى تومەندەتۋدى تالاپ ەتىپ كەلدى، بۇل شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن كەتىرىپ، ۆاليۋتاعا قىسىمنىڭ ارتۋىنا اكەلدى.
ليرانىڭ قۇنسىزدانۋى كۇندەلىكتى ومىردە سەزىلىپ وتىر. ازىق-تۇلىك، وتىن جانە پاتەر اقىسى اي سايىن دەرلىك ءوسىپ كەلەدى، ال تۇرعىندار جيناقتارىن دوللار مەن التىنعا اينالدىرىپ جاتىر.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، اقشا-نەسيە ساياساتىن تۇراقتاندىرۋ جانە ەلدىڭ نەگىزگى رەتتەۋشىسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا شەشۋشى شارالار قابىلدانباسا، ۇلتتىق ۆاليۋتا قۇنسىزدانۋدى جالعاستىرىپ، ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن تۇركياداعى ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ قۇنسىزدانۋى سالدارىنان ەلدەگى ەڭ ءىرى بانكنوت - 200 ليرانىڭ قۇنى 5 ا ق ش دوللارىنان تومەن تۇسكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.