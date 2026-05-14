تۇرىك كومپانيالارى قازاقستاندا 3 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن اشادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تايىپ ەردوعانعا ەكى ەل بىرلەسە ىسكە اسىرىپ جاتقان ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبا تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا:
اباي وبلىسىندا Miryildiz كومپانياسى كەن بايىتۋ كومبيناتىن سالۋعا نيەتتى؛
İskefe Holding الماتى قالاسىندا جەلاتين شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر؛
Orzax Group تۇركىستان وبلىسىندا بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار شىعاراتىن زاماناۋي ءوندىرىستى قولعا الدى؛
S Sistem Lojistik كومپانياسى «قازپوشتا» اكسيونەرلىك قوعامىمەن بىرلەسىپ، اقتوبە حالىقارالىق اۋەجايى اۋماعىندا لوگيستيكا ورتالىعىن سالىپ جاتىر؛
Tiryaki Holding استانادا ءبيداي مەن اسبۇرشاقتى تەرەڭ وڭدەيتىن زاۋىت قۇرىلىسىنا كىرىستى.
اتالعان جوبالار اياسىندا ەلىمىزگە 920 ميلليون دوللاردان استام ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، 3100 دەن اسا جۇمىس ورنى اشىلماق.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى سەرىك جۇمانعارين مەملەكەتتەر باسشىلارىنا بۇگىندە تۇرىك كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءتۇرلى سەكتورىندا 100 گە جۋىق ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلعانىن باياندادى. ولاردىڭ جالپى سوماسى - 4 ميلليارد دوللار شاماسىندا.
قازىرگى كەزدە قۇنى 4 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن تاعى 50 بىرلەسكەن جوباعا قاتىستى جۇمىس جالعاسۋدا. بۇل قازاقستان مەن تۇركيانىڭ ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىعى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تايىپ ەردوعان قازاقستان - تۇركيا جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسىن وتكىزگەن ەدى.