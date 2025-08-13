پەتروپاۆلدىق عالىمدار اعىن سۋدى تابيعي تازارتۋ ءادىسىن تاپتى
استانا. قازاقپارات - پەتروپاۆلدىق عالىمدار اعىن سۋلاردى تازارتۋ مەن كومىرتەكسىزدەندىرۋدىڭ تىڭ ءتاسىلىن ويلاپ تاپتى. ولار «حلورەللا» دەپ اتالاتىن بالدىرلاردى ءوسىرىپ، كارىز جانە وندىرىستىك قالدىقتارعا جىبەرەدى.
بۇل قورشاعان ورتاعا تارايتىن ۋلى گازداردى ازايتىپ، وتتەگى مولشەرىنە وڭ ىقپالىن تيگىزەدى. كاسىپورىندا جىلىنا 600 توننا بالدىر شىعارىلادى. ەلىمىزدىڭ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى تاراپىنان قولداۋ تاپقان جوبا ب ۇ ۇ- نىڭ جاھاندىق تازا تەحنولوگيالار ينوۆاتسيالىق باعدارلاماسىندا جۇلدەلى ورىن الدى. ەندى عالىمدار ونى تابىس كوزىنە اينالدىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
الەكساندر رەيباندت، عىلىمي-تەحنولوگيالىق ورتالىقتىڭ ديرەكتورى:
- ءبىر كومىرتەك ءبىر ەۋرو تۇرادى. مىسالى، پەتروپاۆلدان 52 مىڭ ەۋرو تابىس تابۋعا بولادى. ءبىزدىڭ تەحنولوگياعا سالىنعان قارجى كەمى 5 جىلدىڭ ىشىندە وتەلەدى. ءدال وسىنداي جوبالار قوستاناي مەن شىمكەنت قالالارىندا دا ىسكە قوسىلدى.
