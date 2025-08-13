ق ز
    18:43, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    پەتروپاۆلدىق عالىمدار اعىن سۋدى تابيعي تازارتۋ ءادىسىن تاپتى

    استانا. قازاقپارات - پەتروپاۆلدىق عالىمدار اعىن سۋلاردى تازارتۋ مەن كومىرتەكسىزدەندىرۋدىڭ تىڭ ءتاسىلىن ويلاپ تاپتى. ولار «حلورەللا» دەپ اتالاتىن بالدىرلاردى ءوسىرىپ، كارىز جانە وندىرىستىك قالدىقتارعا جىبەرەدى.

    ауыз су
    Фото: Үкімет

     بۇل قورشاعان ورتاعا تارايتىن ۋلى گازداردى ازايتىپ، وتتەگى مولشەرىنە وڭ ىقپالىن تيگىزەدى. كاسىپورىندا جىلىنا 600 توننا بالدىر شىعارىلادى. ەلىمىزدىڭ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى تاراپىنان قولداۋ تاپقان جوبا ب ۇ ۇ- نىڭ جاھاندىق تازا تەحنولوگيالار ينوۆاتسيالىق باعدارلاماسىندا جۇلدەلى ورىن الدى. ەندى عالىمدار ونى تابىس كوزىنە اينالدىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.

     الەكساندر رەيباندت، عىلىمي-تەحنولوگيالىق ورتالىقتىڭ ديرەكتورى:

     - ءبىر كومىرتەك ءبىر ەۋرو تۇرادى. مىسالى، پەتروپاۆلدان 52 مىڭ ەۋرو تابىس تابۋعا بولادى. ءبىزدىڭ تەحنولوگياعا سالىنعان قارجى كەمى 5 جىلدىڭ ىشىندە وتەلەدى. ءدال وسىنداي جوبالار قوستاناي مەن شىمكەنت قالالارىندا دا ىسكە قوسىلدى.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
