پەتروپاۆلدا تۇرعىننىڭ سالوننان ساتىپ العان كولىگى جاڭا بولماي شىقتى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سوت تۇتىنۋشىنىڭ تالابىن قاناعاتتاندىردى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا اۆتوكولىك ساتىپ العان پەتروپاۆل تۇرعىنىنىڭ قۋانىشى ۇزاققا بارمادى. كولىكتى تەكسەرە كەلە، ونىڭ الدىڭعى كۋزوۆىنىڭ ءبىر بولشەگىنىڭ ءتۇسى وزگەشە ەكەنىن بايقاعان. قالا تۇرعىنى ساراپتاما جاساتىپ، كۇدىگى راستالدى - كولىك وعان ساتىلماس بۇرىن، وڭ جاق «قاناتى» قايتا بويالعان بولىپ شىقتى.
تۇتىنۋشى قۇقىعىن قورعاۋ ءۇشىن سوتقا جۇگىندى. ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ونىڭ تالابىن قاراپ، اۆتوسالوننىڭ تۇتىنۋشىنى الدىن الا حاباردار ەتپەي، ساپاسىز تاۋار ساتقانىن انىقتادى.
سونىڭ نەگىزىندە كولىك بولشەگىن اۋىستىرۋ جانە مورالدىق زيان ءۇشىن وتەماقى تولەۋ تۋرالى كولىك يەسىنىڭ تالاپتارىن قاناعاتتاندىردى.
الايدا اۆتوسالون وكىلدەرى بۇل شەشىممەن كەلىسپەي، اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى. دەگەنمەن، وبلىستىق سوت ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايىن قايتا زەردەلەپ، باستاپقى شەشىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.
سوت اكتىلەرى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
