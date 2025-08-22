پەتروپاۆلدا جاسى جەتپىستەن اسقان زەينەتكەر ۋنيۆەرسيتەتتە ءبىلىم الماق
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆل تۇرعىنى، زەينەتكەر نۋريا بيكمەتوۆا جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتكە قۇجاتتارىن تاپسىرىپ، وقۋعا ءتۇستى.
ول كۇندىزگى بولىمدە اقىلى تۇردە وقىپ، كوپ جىلدار بويى ارمانداعان زاڭگەر ماماندىعىن مەڭگەرىپ شىقپاق.
- مەن ادامدارعا كومەكتەسكەندى جاقسى كورەمىن. ءقازىر كاسىبي مەدياتورمىن. 2021 -جىلى وقۋىن وقىپ، سەرتيفيكاتىن الدىم. ءبىلىمىمدى تولىقتىرىپ، قازاقستان زاڭدارىن ءبىلىپ، ونى ءىس جۇزىندە قولدانعىم كەلەدى. جوعارى ءبىلىم الۋ بۇرىننان ويىمدا جۇرگەنىمەن، ەندى عانا ءساتى ءتۇسىپ جاتىر، - دەيدى نۋريا بيكمەتوۆا.
ايەل ادامنىڭ جوعارى ساياسي ءبىلىمى بار، ماسكەۋدىڭ پسيحولوگيا ينستيتۋتىن جانە پەتروپاۆلداعى ەكونوميكالىق كوللەدجدى ءتامامداعان. كيروۆ اتىنداعى زاۋىتتا 18 جىل جۇمىس ىستەدى، كەيىن جىلۋ جەلىلەرى كاسىپورنىندا ەڭبەك ەتتى.
قازىر قوعامدىق جۇمىستارعا بەلسەنە قاتىسىپ، الەۋمەتتىك ماسەلەلەردىڭ شەشىلۋىنە اتسالىسىپ ءجۇر.
- اكىمدىككە قايتا-قايتا بارىپ ءجۇرىپ، ەكى كوشەنىڭ جانە تروتۋاردىڭ جوندەلۋىنە، ءۇيىمىزدىڭ شاتىرىن اۋىستىرۋعا سەبەپشى بولدىم، - دەيدى زەينەتكەر.
نۋريا بيكمەتوۆا دارىستەردى قالدىرماي، بار ىنتاسىمەن ءبىلىم الماق.
- ماعان جاسىما بايلانىستى ەشقانداي جەڭىلدىك كەرەك جوق. مەن قۇجات ءۇشىن ەمەس، ءبىلۋ ءۇشىن وقيمىن. سول سەبەپتى ساباقتى قالدىرماي، ىجداعاتتى ستۋدەنت بولماقپىن، - دەيدى نۋريا بيكمەتوۆا.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى