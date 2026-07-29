KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پەتروپاۆلدا وتكەن سابانتويدا تاتارستان باسشىسى ءبۇلدىرشىننىڭ تۇساۋىن كەستى

    پەتروپاۆل. KAZINFORM - وتكەن دەمالىس كۇندەرى پەتروپاۆلدا QYZYLJAR SABANTUI مەرەكەسى ءوتىپ، قالانىڭ ورتالىق الاڭىندا ينە شانشار جەر بولمادى.

    обряд тусаукесер
    Фото: акимат СКО

    تاتار ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى مەيرامى بيىل كەڭ كولەمدە، جاڭا فورماتتا اتالىپ ءوتتى. ءىس-شاراعا تاتارستاننان ارنايى قوناقتار كەلدى. دەلەگاتسيانى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رايسى رۋستام ميننيحانوۆ باستادى.

    Межрегиональная связь на деле: QYZYLJAR-Сабантуй–2026 укрепил партнерство СКО и Татарстана
    Фото: акимат СКО

    مەرەكەدە ۇلتتىق سالت-داستۇرلەر، تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار، كونسەرتتىك باعدارلامالار، قولونەر شەبەرلەرىنىڭ كورمەلەرى، ۇلتتىق ويىندار مەن سپورتتىق جارىستار ۇيىمداستىرىلدى.

    ەڭ اسەرلى ساتتەردىڭ ءبىرى - تۇساۋكەسەر ءراسىمى بولدى.

    تاتارستان باسشىسى رۋستام ميننيحانوۆ قازاقتىڭ داستۇرىمەن اياعىن ەندى ءتاي-ءتاي باسقان ءبۇلدىرشىننىڭ تۇساۋىن كەسىپ، اق جول تىلەدى. جانىبەك كەلەسى ايدا ءبىر جاسقا تولادى. ءبۇلدىرشىن ەرلى-زايىپتى شىڭعىس پەن گۇلنارانىڭ ەكىنشى ۇلى. شىڭعىس ەسەندىكوۆ جەكە كاسىپكەر، زايىبى بۋحالتەر بولىپ جۇمىس ىستەيدى.

    Межрегиональная связь на деле: QYZYLJAR-Сабантуй–2026 укрепил партнерство СКО и Татарстана
    Фото: акимат СКО

    ولاردىڭ ايتۋىنشا، قۇرمەتتى قوناققا ۇلدارىنىڭ تۇساۋىن كەستىرۋ ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ كىشىگىرىم بايقاۋىنان وتۋگە تۋرا كەلگەن.

    - تۇڭعىشىمىزدىڭ ەسىمى - جاڭگىر. ەكىنشى ۇلىمىز جانىبەكتىڭ تۇساۋىن ءساتى ءتۇسىپ، تاتارستان باسشىسى رۋستام ميننيحانوۆ كەستى، بۇل ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە جانە وتە كەرەمەت ەستەلىك بولىپ قالماق. ونىڭ اق باتاسىمەن ۇلىمىزدىڭ ءومىر جولى جارقىن، باقىتتى، تابىستى ءارى بەرەكەلى بولادى دەپ شىن جۇرەكتەن سەنەمىز. جانىبەگىمىزدىڭ ءاربىر قادامىن يگىلىككە باستاپ، اسقار اسۋلاردى باعىندىرۋدى ءناسىپ ەتسىن، - دەيدى ەسەندىكوۆتار وتباسى.

    بۇعان دەيىن موڭعولياداعى ءداستۇرلى ناادام مەرەكەسى جايىندا جازعان ەدىك.

    Межрегиональная связь на деле: QYZYLJAR-Сабантуй–2026 укрепил партнерство СКО и Татарстана
    Фото: акимат СКО
    Межрегиональная связь на деле: QYZYLJAR-Сабантуй–2026 укрепил партнерство СКО и Татарстана
    Фото: акимат СКО

     

    مادەنيەت
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور