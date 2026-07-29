پەتروپاۆلدا وتكەن سابانتويدا تاتارستان باسشىسى ءبۇلدىرشىننىڭ تۇساۋىن كەستى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - وتكەن دەمالىس كۇندەرى پەتروپاۆلدا QYZYLJAR SABANTUI مەرەكەسى ءوتىپ، قالانىڭ ورتالىق الاڭىندا ينە شانشار جەر بولمادى.
تاتار ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى مەيرامى بيىل كەڭ كولەمدە، جاڭا فورماتتا اتالىپ ءوتتى. ءىس-شاراعا تاتارستاننان ارنايى قوناقتار كەلدى. دەلەگاتسيانى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رايسى رۋستام ميننيحانوۆ باستادى.
مەرەكەدە ۇلتتىق سالت-داستۇرلەر، تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار، كونسەرتتىك باعدارلامالار، قولونەر شەبەرلەرىنىڭ كورمەلەرى، ۇلتتىق ويىندار مەن سپورتتىق جارىستار ۇيىمداستىرىلدى.
ەڭ اسەرلى ساتتەردىڭ ءبىرى - تۇساۋكەسەر ءراسىمى بولدى.
تاتارستان باسشىسى رۋستام ميننيحانوۆ قازاقتىڭ داستۇرىمەن اياعىن ەندى ءتاي-ءتاي باسقان ءبۇلدىرشىننىڭ تۇساۋىن كەسىپ، اق جول تىلەدى. جانىبەك كەلەسى ايدا ءبىر جاسقا تولادى. ءبۇلدىرشىن ەرلى-زايىپتى شىڭعىس پەن گۇلنارانىڭ ەكىنشى ۇلى. شىڭعىس ەسەندىكوۆ جەكە كاسىپكەر، زايىبى بۋحالتەر بولىپ جۇمىس ىستەيدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، قۇرمەتتى قوناققا ۇلدارىنىڭ تۇساۋىن كەستىرۋ ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ كىشىگىرىم بايقاۋىنان وتۋگە تۋرا كەلگەن.
- تۇڭعىشىمىزدىڭ ەسىمى - جاڭگىر. ەكىنشى ۇلىمىز جانىبەكتىڭ تۇساۋىن ءساتى ءتۇسىپ، تاتارستان باسشىسى رۋستام ميننيحانوۆ كەستى، بۇل ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە جانە وتە كەرەمەت ەستەلىك بولىپ قالماق. ونىڭ اق باتاسىمەن ۇلىمىزدىڭ ءومىر جولى جارقىن، باقىتتى، تابىستى ءارى بەرەكەلى بولادى دەپ شىن جۇرەكتەن سەنەمىز. جانىبەگىمىزدىڭ ءاربىر قادامىن يگىلىككە باستاپ، اسقار اسۋلاردى باعىندىرۋدى ءناسىپ ەتسىن، - دەيدى ەسەندىكوۆتار وتباسى.
بۇعان دەيىن موڭعولياداعى ءداستۇرلى ناادام مەرەكەسى جايىندا جازعان ەدىك.