پەتروپاۆلدا «قىزدارنەت» ءىسى بويىنشا العاشقى ۇكىم شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا العاش رەت تىيىم سالىنعان «قىزدارنەت» سايتىنىڭ قىزمەتىنە قاتىسى بار ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان توپ مۇشەلەرىنە سوت ۇكىمى شىقتى.
پەتروپاۆل سوتى توپ جەتەكشىسىن 10 جىلعا، قالعان قاتىسۋشىلارىن 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. ۇكىم ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق. بۇل تۋرالى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ءمالىم ەتتى.
اعىمداعى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا پەتروپاۆل قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسىمەن تىيىم سالىنعان «قىزدارنەت» سايتىندا ينتيمدىك قىزمەتتەردى ناسيحاتتاۋعا جانە جارنامالاۋعا قاتىسقان ترانسۇلتتىق ۇيىمداستىرىلعان توپتىڭ 6 قاتىسۋشىسىنا ايىپ تاعىلعان بولاتىن.
- توپتىڭ زاڭسىز قىزمەتى بەلگىلەنگەن تاريفتەر بويىنشا اقشالاي سىياقى ءۇشىن ينتيمدىك قىزمەت كورسەتەتىن تۇلعالاردىڭ ساۋالنامالارىن ىلگەرىلەتۋگە نەگىزدەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026-جىلعى 19-ماۋسىمدا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى «قىزدارنەت» سايتى ارقىلى سۋتەنەرلىكپەن اينالىسۋعا كومەكتەسۋ جانە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن رەسپۋبليكاداعى العاشقى ۇكىم شىعاردى.
- بارلىق قاتىسۋشىلار كىنالى دەپ تانىلدى، ترانسۇلتتىق ۇيىمداستىرىلعان توپتىڭ باسشىسىن 10 جىلعا، ونىڭ قاتىسۋشىلارىنىڭ ءارقايسىسىن 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى،-دەپ حابارلادى پروكۋپراتۋرادان.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا ينتيم قىزمەت كورسەتكەن ستۋديا اشكەرە بولدى.