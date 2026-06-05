تۇرسىن الاگوزوۆ قىزمەتكەرلەرىنە پاتەر سىيلاۋ ءۇشىن قانداي قادامعا بارعانىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - بەلگىلى كاسىپكەر تۇرسىن الاگوزوۆ جۋرناليست دينارا ءساتجانعا بەرگەن سۇحباتىندا قىزمەتكەرلەرىنە پاتەر سىيلاۋ باستاماسىنا قاتىستى تىڭ دەرەكپەن ءبولىستى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
ونىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا قىزمەتكەرلەرىنە باسپانا تارتۋ ەتۋ ءۇشىن ول بانك نەسيەسىن پايدالانعان. كاسىپكەر مۇنداي شەشىم قابىلداۋ وڭاي بولماعانىن، الايدا كوپ جىلدان بەرى بىرگە ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقان مامانداردى قولداۋ باستى ماقسات بولعانىن اتاپ ءوتتى. «مەندە بىردەن 100 پاتەر ساتىپ الۋعا مۇمكىندىگىم بولعان جوق. ول ءۇشىن 2,5 ميلليارد تەڭگە كەرەك بولدى. ول 5 ميلليون دوللاردان كوپ اقشا بولادى. ول ۇلكەن سوما. مەندە ونداي اقشا بولعان جوق». دەدى ول.
ەسكە سالايىق، وتكەن جىلى تۇرسىن الاگوزوۆ ءوز كومپانياسىندا 15 جىلدان استام جۇمىس ىستەگەن 100 قىزمەتكەرگە 100 پاتەر تابىستاعان بولاتىن. بۇل باستاما قوعامدا كەڭ تالقىلانىپ، الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى بيزنەس ۇلگىسى رەتىندە باعالانعان. بيىل دا كاسىپكەر يگى ءداستۇرىن جالعاستىرىپ، شىمكەنتتەگى سىرا زاۋىتىندا ەڭبەك ەتەتىن قىزمەتكەرلەرگە 50 پاتەر سىيعا بەردى. وسىلايشا ول بىرنەشە جىل قاتارىنان جۇزدەگەن وتباسىنىڭ باسپانا ماسەلەسىن شەشۋگە ۇلەس قوسىپ كەلەدى.