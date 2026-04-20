تەرروريزم تۋرالى جالعان اقپارات تاراتقاندار قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەرروريزم اكتىسى تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلامالار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بارىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 273-بابىنا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا جارىلعىش زات قويۋ نەمەسە قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىن جالعان اقپاراتتى بايلانىس قۇرالدارى، ينتەرنەت- رەسۋرستار، مەسسەندجەرلەر مەن الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى تاراتۋ دەرەكتەرى تىركەلىپ وتىر.
- جارىلعىش زات قويۋ نەمەسە قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە وزگە دە قاۋىپتەر تۋرالى جالعان اقپاراتتى تاراتۋ، ءتىپتى ول ءازىل نەمەسە قالجىڭ رەتىندە جاسالعاننىڭ وزىندە، قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ تابىلادى. مۇنداي ارەكەتتەر قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە ناقتى قاۋىپ ءتوندىرىپ، جاپپاي ەۆاكۋاتسيالارعا، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ جۇمىسىنىڭ توقتاۋىنا اكەلەدى، سونداي-اق شۇعىل قىزمەتتەردىڭ ەلەۋلى كۇشتەرى مەن قۇرالدارىن الاڭداتادى، - دەلىنگەن ءى ءى م مالىمەتىندە.
مينيسترلىك مۇنداي قىلمىستار ءۇشىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى جازا قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بارلىق وسىنداي حابارلامالار مىندەتتى تۇردە تەكسەرىلىپ، ولاردى تاراتقان تۇلعالار زاماناۋي سيفرلىق جانە تەحنيكالىق قۇرالداردىڭ كومەگىمەن انىقتالاتىنى ەسكەرتىلدى.
- پوليسيا ازاماتتاردى تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋعا، جالعان شاقىرۋلار مەن حابارلامالار جاساماۋعا، بالالارعا مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بار ەكەنىن تۇسىندىرۋگە، سونداي-اق قاۋىپ-قاتەرى بار حابارلامالار العان جاعدايدا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاۋعا شاقىرادى، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
ءى ءى م ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە سيفرلىق كەڭىستىكتە جاۋاپكەرشىلىكپەن ارەكەت ەتۋگە شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، سەمەي تۇرعىنى «ورتتەن 18 ادام قازا تاپتى» دەگەن جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن جازالاندى.