تەرمينال جوق اقىلى جولمەن تەگىن جۇرگەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ قارىزى قالاي وتەلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ كەيبىر اقىلى اۆتوجولدارى بويىندا ارنايى شلاگباۋم جوق بولىپ شىقتى.
ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا «ارنايى تەرمينال قويىلماعان اقىلى اۆتوجولمەن ءجۇرىپ، ءبىراق ءبىر رەت تە تولەمەگەن جۇرگىزۋشىلەر بولۋى مۇمكىن. ولار كولىكتى ساتىپ جىبەرگەن سوڭ قارىز بولىپ ەسەپتەلە مە الدە قارىزى جويىلا ما؟» دەگەن ساۋال قويىلدى.
سۇراققا «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشيەۆ جاۋاپ بەردى.
- ماسەلە ماڭىزدى، اسىرەسە وڭتۇستىك جاقتا شلاگباۋم ەشتەڭە جوق، قوزعالىس اشىق. ءوز تاراپىمىزدان بانك جانە سوت ورىنداۋشىلارىمەن جۇمىس ىستەيمىز. ءبىراق اۆتوكولىك ساتىلعاندا اقىلى جولدىڭ تولەنبەگەن اقىسىن جاڭا يەسىنە اۋىستىرۋعا بولمايدى، تولىق قارىزىن جاپپاعانشا. سالىق پەن اقىلى جول بويىنشا قارىزى بولعان جاعدايدا كولىك يەسىن وزگەرتۋگە بولمايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
سونداي-اق بيىل توعىز ايدا اقىلى جولداردان بيۋدجەتكە 62 ميلليارد تەڭگە تۇسكەنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.