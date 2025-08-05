تۇرمەدەگى ايەلدەردىڭ جاعدايى جەڭىلدەيدى - جوبا
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىنىڭ ىشكى ءتارتىپ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ بويىنشا قۇجات ازىرلەدى. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
قۇجاتقا سايكەس، وزگەرىستەر قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندە ايەلدەردى ۇستاۋ جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان.
جوبادا كەلەسى وزگەرىستەر كوزدەلگەن:
كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار سوتتالعان ايەلدەر ءۇشىن بولەك كۇن ءتارتىبىن ازىرلەۋ؛
جۇكتى ايەلدەرگە، سونداي-اق 58 جاستان اسقان ايەلدەرگە جەكە ۋاقىتىندا ۇيىقتاۋ ورىندارىن پايدالانۋعا رۇقسات بەرۋ؛
مونشاعا بارۋ جيىلىگىن اپتاسىنا ەكى رەتكە دەيىن ارتتىرۋ؛
ورامالمەن قاتار قولدانۋعا رۇقسات ەتىلەتىن جاڭا باس كيىم ءتۇرى، ياعني بەيسبولكاعا رۇقسات بەرۋ؛
تەكسەرۋ مەن ساپ تۇزەۋدى ءۇي-جايدا وتكىزۋگە رۇقسات بەرەتىن اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ شەكتى دەڭگەيىن (مينۋس 20°C) ناقتىلاۋ؛
رۇقسات ەتىلگەن سالەمدەمە سالماعىنا كىرمەيتىن جەكە گيگيەنا جانە بالا كۇتىمىنە ارنالعان زاتتاردىڭ تىزبەسىن ەنگىزۋ؛
بالالارمەن عيمارات قابىرعاسى ارقىلى ەمەس، قىسقا مەرزىمدە تىكەلەي كەزدەسۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ؛
بالالارمەن كۇندەلىكتى تەلەفون ارقىلى سويلەسۋگە قۇقىق بەرۋ؛
شاش كۇتىمىنە ارنالعان تۇرمىستىق تەحنيكا ەسەبىنەن رۇقسات ەتىلگەن زاتتار ءتىزىمىن كەڭەيتۋ.
قۇجات جوباسى بيىل 19 -تامىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ەندى پەدوفيلدەرگە تۇرمەدەن شىققانعا دەيىن كاستراتسيا جاسالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
