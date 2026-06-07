تۇركىستاندىق تۇلەك الەمنىڭ 80 نەن استام جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتىنەن شاقىرتۋ الدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ ماقتاارال اۋدانىنداعى ق. امانجولوۆ اتىنداعى №22 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبىنىڭ تۇلەگى مەدينا بەكتۇرسىن قىزى ا ق ش، كانادا، ۇلى بريتانيا، تۇركيا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە ەۋروپانىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنان 80-نەن استام ۇسىنىس الىپ، ءوز ءبىلىمىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتى ەكەنىن دالەلدەدى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بەدەلدى حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتتەر تالاپكەردىڭ اكادەميالىق جەتىستىكتەرىن، كوشباسشىلىق قابىلەتتەرى مەن قوعامدىق بەلسەندىلىگىن جوعارى باعالاپ، وقۋ جانە گرانتتىق مۇمكىندىكتەر ۇسىنعان. نۇرالى مەدينا حالىقارالىق IELTS جانە SAT ەمتيحاندارىن ءساتتى تاپسىرىپ، الەمنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە قاجەتتى اكادەميالىق دايىندىق دەڭگەيىن كورسەتتى.
مەكتەپ قابىرعاسىندا ول ۇزدىك وقۋشىلاردىڭ قاتارىنان كورىنىپ، عىلىمي، زياتكەرلىك جانە قوعامدىق جوبالارعا بەلسەندى قاتىستى. اعىلشىن ءتىلى پانىنەن «جاساندى ينتەللەكت - عىلىمي زەرتتەۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى» تاقىرىبىنداعى رەسپۋبليكالىق عىلىمي- شىعارماشىلىق كونفەرەنسيادا 1- ورىن يەلەنىپ، رەسپۋبليكالىق «وي زەرەك» وليمپياداسىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى.
قازىر نۇرالى مەدينا وزىنە ۇسىنىلعان كوپتەگەن مۇمكىندىكتىڭ ىشىنەن وڭتۇستىك كورەياداعى Inha University ۋنيۆەرسيتەتىن تاڭداۋعا نيەت ءبىلدىرىپ وتىر. ول ساپالى حالىقارالىق ءبىلىم الىپ، بولاشاقتا جيناعان تاجىريبەسى مەن ءبىلىمىن ەل يگىلىگىنە جۇمساۋدى ماقسات ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، مەكتەپ بىتىرۋشىلەردىڭ ءبىلىم جارىسىندا ەڭ جوعارى ۇپاي - 140 بال ەنشىلەگەن تالاپكەرلەر ەلىمىز بويىنشا ساناۋلى عانا. سونىڭ ءبىرى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شيەلى اۋدانىندا ورنالاسقان شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى №127 ورتا مەكتەپ-ليسەيدىڭ تۇلەگى كاۋسار التىنسارى تۋرالى جازعان ەدىك.