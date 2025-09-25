تۇركىستاندا قازاق-كورەي ۋنيۆەرسيتەتى اشىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - بيىل وسى ۋنيۆەرسيتەتتە ءبىلىم الۋعا تۇركىستان وبلىسىنان بولەك، استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىنان، سونداي-اق قىزىلوردا، جامبىل جانە قاراعاندى وبلىستارىنان 400 گە جۋىق تالاپكەر قۇجات تاپسىرعان.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوزىنىڭ بيىلعى «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: سيفرلىق ترانسفورماتسيا ارقىلى وزەكتى مىندەتتەر جانە ولاردى شەشۋ» اتتى جولداۋىندا ەلىمىزدىڭ باستى ماقساتى - تولىققاندى سيفرلىق مەملەكەتكە اينالۋ ەكەنىن اتاپ وتكەن بولاتىن. وسى ستراتەگيالىق مىندەتتى جۇزەگە اسىرۋ جولىندا تۇركىستان قالاسىندا IT ماماندارىن دايارلايتىن «Woosong University Kazakhstan» جوعارعى وقۋ ورنى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى. وقۋ ورداسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرمەك كوشەربايەۆ، ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ، كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى چجو تە يك، «Woosong Education Foundation» ءبىلىم بەرۋ قورىنىڭ قۇرمەتتى ءتوراعاسى جانە باسقارما مۇشەسى كيم سون كەنگ ارنايى قاتىسىپ، كوپشىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ اشىلۋىمەن قۇتتىقتادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ ەل دامۋىندا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن يگى ءىستىڭ جۇزەگە اسۋىنا اتسالىسقان بارشا سەرىكتەستەرگە العىس ءبىلدىردى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە الەمنىڭ جەتەكشى ج و و فيليالدارىن اشۋ جونىندە ناقتى تاپسىرما بەرگەن بولاتىن. ناتيجەسىندە، 1,5 جىل بۇرىن تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ «Woosong» ءبىلىم بەرۋ قورى اراسىندا جاڭا ۋنيۆەرسيتەت اشۋ بويىنشا مەموراندۋمعا قول قويىلدى. ال، بۇگىنگى ءسات - جاڭا وقۋ ورنىنىڭ اشىلۋى عانا ەمەس، حالىقارالىق سەرىكتەستىككە نەگىزدەلگەن ساپالى ءبىلىم بەرۋدىڭ بەتبۇرىس كەزەڭى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: سيفرلىق ترانسفورماتسيا ارقىلى وزەكتى مىندەتتەر جانە ولاردى شەشۋ» اتتى بيىلعى جولداۋىندا اتالعانداي، ەلىمىز تولىققاندى سيفرلىق مەملەكەتكە اينالۋدى كوزدەپ وتىر. تۇركىستاندا اشىلىپ وتىرعان شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەت ءدال وسى پرەزيدەنتىمىز بەلگىلەگەن ستراتەگيالىق باعىتتىڭ ناقتى ىسكە اسۋىنىڭ ايقىن دالەلى. ەرەكشە مارتەبەگە يە بولعان قاسيەتتى تۇركىستاندى ءبىلىم مەن عىلىمنىڭ ورتالىعىنا اينالدىرۋ - مەملەكەتىمىزدىڭ باستى ماقساتىنىڭ ءبىرى. بۇگىنگى سالتاناتتى ءىس-شارا - سول ماقساتتىڭ ايقىن دالەلى. ستۋدەنتتەرگە عىلىممەن اينالىسىپ، جاڭا يدەيالاردى جۇزەگە اسىرۋعا بارلىق مۇمكىندىكتەر اشىلدى، - دەدى نۇرالحان ورالباي ۇلى.
مارتەبەلى مەيماندار مەن ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلار ۋنيۆەرسيەتتى ارالاپ، وقۋ بولمەلەرىمەن تانىستى. ستۋدەنتتەرمەن كەزدەستى. مۇندا ستۋدەنتتەرگە بارلىق جاعداي جاسالعان. ارنايى وقۋ قۇرالدارى جانە جابدىقتارمەن قامتىلعان.
تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگى ءاردايىم جاستاردى قولداۋعا، ساپالى ءبىلىم مەن عىلىمعا باسا نازار اۋدارىپ كەلەدى. وسى ماقساتتا وبلىس اكىمدىگى تاراپىنان ۋنيۆەرسيتەتكە 100 گرانت ءبولىنىپ، ولاردىڭ باسىم بولىگى ءوڭىر جاستارىنا بەرىلدى. ءبىلىم ورداسىنىڭ 2000 ستۋدەنتكە دەيىن قابىلداۋعا مۇمكىندىگى بار. قىسقا مەرزىم ىشىندە اشىلعان بۇل جاڭا وقۋ ورنىنا رەسپۋبليكا بويىنشا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق بايقالىپ وتىر. بيىل وسى ۋنيۆەرسيتەتتە ءبىلىم الۋعا تۇركىستان وبلىسىنان بولەك، استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىنان، سونداي-اق قىزىلوردا، جامبىل جانە قاراعاندى وبلىستارىنان 400 گە جۋىق تالاپكەر قۇجات تاپسىرعان.