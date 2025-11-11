تۇركىستان وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرى ۇستالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ وزىندىك قاۋىپسىزدىك باسقارماسى ۇ ق ك د- مەن بىرلەسىپ، قۇقىققا قايشى ارەكەتتەر جاسادى دەگەن كۇدىكپەن اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرىن ۇستادى.
بۇل وقيعاعا قاتىستى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. اتالعان فاكت بويىنشا بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وسى رەتتە پوليتسيا دەپارتامەنتىندە تارتىپتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسى وتكىزىلىپ، ونىڭ شەشىمىمەن قىزمەتكەر تەرىس سەبەپتەرمەن ىشكى ىستەر ورگاندارىنان شىعارىلدى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
سونداي-اق باسقا جاۋاپتى لاۋازىمدى تۇلعالارعا قاتىستى قىزمەتتىك تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- ءوڭىردىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى ءوز قاتارلارىن مۇنداي ارام پيعىلدى قىزمەتكەرلەردەن تۇراقتى نەگىزدە تازارتۋ، قىزمەتتىك ءتارتىپتى نىعايتۋ جانە جەكە قۇرام اراسىندا زاڭدىلىقتىڭ مۇلتىكسىز ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى شارالاردى ۇزدىكسىز جانە جۇيەلى تۇردە ىسكە اسىراتىنىن مالىمدەيدى، - دەلىنگەن وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ۇسىنعان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا ەكى پوليتسەي تاركىلەنگەن ەسىرتكىنى ساتىپ جاتقان جەرىنەن ۇستالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك