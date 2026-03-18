تۇركىستان وبلىسىندا «بالۋان تاس ساپارى» ەكسپەديتسياسى باستالدى
تۇركىستان. قازاقپارات - 18-21-ناۋرىز ارالىعىندا تۇركىستان وبلىسىندا «قازاق كۇشىنىڭ كارتاسى» جوباسى اياسىندا «بالۋان تاس ساپارى» ەكسپەديتسياسى وتەدى.
تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلاتىن مادەني-تانىمدىق جوبا ۇلتتىق باھادۇرلىك مۇرانى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان. جوبا اۆتورى - كۇش مادەنيەتىن زەرتتەۋشى ابىلايحان قالنازاروۆ. ەكسپەديتسيانى «Baluan tas» ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى جانە مادەنيەتى اكادەمياسى جۇزەگە اسىرادى.
ساپار باعىتى شىمكەنت قالاسى مەن ءوڭىردىڭ ءبىرقاتار اۋداندارىن قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، قاتىسۋشىلار سايرام، ورداباسى، وتىرار، بايدىبەك، سوزاق، ساۋران اۋداندارى مەن تۇركىستان قالاسىن ارالايدى.
جوبا اۆتورىنىڭ ايتۋىنشا، ەكسپەديتسيا مازمۇنى اۋقىمدى ءارى كوپقىرلى.
- ەكسپەديتسيا بارىسىندا ءبىز 13 تاريحي بالۋان تاس نىسانىن زەرتتەپ، قازاقتىڭ ءداستۇرلى كۇش مادەنيەتىنە قاتىستى دەرەكتەردى زەردەلەيمىز. باعدارلاما اياسىندا ءبىرقاتار كيەلى ورىندارعا زيارات ەتۋ جوسپارلانعان. سونىمەن بىرگە ساپار اياسىندا وتىرار اۋدانىنىڭ ءشاۋىلدىر اۋىلىندا كونە كۇشتىك راسىمدەردىڭ ءبىرى قايتا جاڭعىرتىلىپ، مادەني رەكونسترۋكتسيا جاسالادى، - دەيدى ابىلايحان قالنازاروۆ.
ەكسپەديتسياعا جۋرناليستەر، بلوگەرلەر، عالىمدار مەن سپورتشىلاردان قۇرالعان ارنايى توپ قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، «قازاق كۇشىنىڭ كارتاسى» جوباسى وتكەن جىلى ناۋرىز مەيرامىندا ەلوردادا باستاۋ العان. بۇعان دەيىن اقتوبە جانە پاۆلودار وبلىستارىنا ەكسپەديتسيالار ۇيىمداستىرىلعان. تۇركىستان باعىتى جوبانىڭ رۋحاني-تاريحي تۇرعىدان ماڭىزدى كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.
جوبانىڭ ماقساتى - قازاقتىڭ ءداستۇرلى كۇش مادەنيەتىن زەرتتەۋ، بالۋان تاستاردى جۇيەلەۋ جانە ۇلتتىق مۇرا رەتىندە زاماناۋي اينالىمعا ەنگىزۋ.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى