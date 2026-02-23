تۇركىستان وبلىسىندا 3 مىڭ گەكتار جەر مەملەكەتكە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ تۇركىستان وبلىسى بويىنشا جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ دەپارتامەنتى تۇركىستان وبلىسى وتىرار اۋدانى اكىمدىگىندە جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە تۇركىستان وبلىسىندا 3000 گەكتار اۋىل شارۋاشىلىعى جەرى مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى كولەمى 1983,2 گەكتار اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەر تەلىمدەرى اۋداننىڭ اكىمشىلىك شەكاراسىنان تىس جەردە بەرىلىپ، جەر زاڭناماسىنىڭ تالاپتارى بۇزىلعانى انىقتالدى.
زاڭبۇزۋشىلىقتاردى جويۋ ماقساتىندا دەپارتامەنت تاراپىنان ءتيىستى نۇسقاما بەرىلدى. ناتيجەسىندە اكىمدىك ءتيىستى شارالار قابىلداپ، اتالعان جەر تەلىمدەرى مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.
سونىمەن قاتار، باسقا اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن وندىرۋشىگە 1000 گەكتار جەر تەلىمىن بەرۋ كەزىندە دە وسىنداي زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى. وسى دەرەك بويىنشا دەپارتامەنت تۇركىستان وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا تالاپ- ارىز جولدادى. سوت تالاپتى تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرىپ، اتالعان جەر تەلىمى دە مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.
قابىلدانعان شارالار جەر رەسۋرستارىن باسقارۋدا زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە مەملەكەتتىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن تۇركىستاندا 26 جەر ۋچاسكەسى 83 ميلليون تەڭگەگە نەگىزسىز ساتىپ الىنعانىن جازعان ەدىك.