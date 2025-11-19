تۇركىستان وبلىسىندا 12 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان ءورتتىڭ الدىن الا سەبەبى ايتىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانى العاباس اۋىلىنداعى ءورت بويىنشا تىڭ دەرەكتەر بەلگىلى بولدى.
تۇركىستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى دۋمان قىدىرموللايەۆ Jibek Joly ەفيرىندە وقيعا ورنىنا تەز ارادا جەكە قۇرامنان 8 ادام جانە 2 تەحنيكا جىبەرىلگەنىن جەتكىزدى.
- اۋدان ورتالىعى جەتىساي مەن العاباس ەلدىمەكەنىنىڭ اراسى - 6 شاقىرىم. شاقىرۋ تۇسكەن بويدا ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىنا 8 مينۋتتا جەتتى. ەكى قاباتتى ءۇيدى تولىعىمەن وت شارپىعانىن بايقاپ، جەدەل ارەكەت ەتتى. ناتيجەسىندە 3 ازامات ەۆاكۋاتسيالاندى، وكىنىشكە قاراي ءۇيدىڭ ەكىنشى قاباتىنان 12 ادامنىڭ ءمايىتى شىعارىلدى. الدىن الا بولجام بويىنشا ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى - ەلەكتر جابدىقتارىن، تەلەديداردى قوساتىن جەلىلىك فيلتردىڭ اقاۋى. ءورت بولعان ءۇي جاڭادان سالىنعان. جىلىتۋ جۇيەسى تابيعي گازبەن جابدىقتالعان. گاز قازاندىعى سىرتتا ورنالاسقان، وندا اقاۋ بولماعان، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە تاڭ اتا تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى.
وقيعا ورنىنا ءورت سوندىرۋشىلەر جەتكەنگە دەيىن تۇرعىن ءۇي تولىقتاي وتقا ورانعان.
ءورتتى بارلاۋ جانە ءسوندىرۋ بارىسىندا ءۇيدىڭ ىشىنەن ەس-ءتۇسسىز ءۇش ادام ەۆاكۋاتسيالانىپ، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگاداسىنا تاپسىرىلدى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مارقۇمداردىڭ جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى.
ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا تۇركىستان وبلىسىنداعى ورتكە بايلانىستى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلدى.
وبلىس اكىمدىگى تاراپىنان زارداپ شەككەندەر مەن قازا تاپقانداردىڭ وتباسىنا بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق، پسيحولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە مارقۇمداردى جەرلەۋ ءراسىمىن ۇيىمداستىرۋعا تولىقتاي قولداۋ جاسالادى.
ورتتەن كەيىن مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن ءۇش ادامنىڭ بىرەۋى ەسىن جيدى.
ۆيتسە-پرەمەر قانات بوزىمبايەۆ ءورتتىڭ سەبەبىن تەرگەپ- تەكسەرۋ بويىنشا قۇرىلعان ۇكىمەتتىك كوميسسيا مۇشەلەرىنە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك