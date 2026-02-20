تۇركىستان تۇركى ايماعىنىڭ جاڭا ەكونوميكالىق شەشىمدەرىنىڭ الاڭىنا اينالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىندا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ۇيىمى ەكونوميكا جانە ساۋدا مينيسترلەرىنىڭ 14-كەزدەسۋى ءوتتى.
قاتىسۋشىلار ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى دامىتۋدى تالقىلادى، سونداي-اق كووپەراتسيانى تەرەڭدەتۋ جونىندەگى ناقتى قادامداردى كەلىستى.
وتىرىسقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى اسان داربايەۆ، ازەربايجان رەسپۋبليكاسى ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى روۆناگ ابدۋللايەۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى ەكونوميكا جانە كوممەرتسيا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سۇلتان احماتوۆ، تۇركيا رەسپۋبليكاسى ساۋدا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەزاي ۋچارماق، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ينۆەستيتسيالار، ونەركاسىپ جانە ساۋدا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حۋررام تەشابايەۆ، ت م ۇ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومىراليەۆ قاتىستى، سونداي-اق تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى باعداد امىرەيەۆ، تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ قاتىستى.
كەزدەسۋدى اشقان اسان داربايەۆ ۇلى جىبەك جولى حالىقتارىن تاريحي بىرىكتىرگەن تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني ورتالىعى - تۇركىستاندا وتىرىس وتكىزۋدىڭ سيمۆولدىق ءمانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە بىرىككەن اۋماقتىق قوعامداستىق ديالوگ الاڭىنان تاجىريبەلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ءتيىمدى تەتىگىنە تۇراقتى تۇردە اۋىسىپ، جاڭا قۇن تىزبەگىن قۇرۋ جانە ساۋدا بايلانىستارىن كەڭەيتۋدە.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تمۇ ەلدەرىنىڭ ءوزارا ساۋدا كولەمى 11,9 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى. قازاقستاننىڭ ەڭ ۇلكەن تاۋار اينالىمى وزبەكستانمەن - 4,3 ميلليارد دوللار، تۇركيامەن - 4,9 ميلليارد دوللار، قىرعىزستانمەن - 2 ميلليارد دوللار، ازىربايجانمەن - 425 ميلليون دوللار بولىپ تىركەلدى.
ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىل نىعايتىلۋدا. سوڭعى 20 جىلدا (2005-2025 ج.ج.) ت م ۇ ەلدەرىنەن قازاقستانعا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار اعىنى 6,3 ميلليارد دوللاردان استى، ونىڭ ىشىندە 2025-جىلى شامامەن 210 ميلليون دوللار. ءوز كەزەگىندە، ت م ۇ مەملەكەتتەرىنىڭ ەكونوميكالارىنا قازاقستاندىق ينۆەستيتسيالار 2025-جىلى 1,3 ميلليارد دوللاردان استامىن قوسا العاندا شامامەن 5 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
قازاقستاندا ت م ۇ ەلدەرى كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 12 مىڭنان استام كومپانيا جانە ساۋدا مەن ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوساتىن 1300 دەن استام بىرلەسكەن كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م ۇ- نىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن ارتتىرۋدىڭ، كولىكتىك-لوگيستيكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. وسى باعىتتاعى نەگىزگى قۇرالداردىڭ ءبىرى تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى بولىپ تابىلادى. ءبىز قور تاراپىنان قارجىلاندىرۋعا الەۋەتتى دايىن باسىم جوبالاردىڭ تىزبەسىن قالىپتاستىرۋعا كىرىسۋدى ۇسىنامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى اسان داربايەۆ.
ساۋدا كەدەرگىلەرىن جويۋعا، كولىك مارشرۋتتارى مەن سيفرلىق ساۋدا قۇرالدارىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ورتا ءدالىزدىڭ ءوزارا ساۋدانىڭ وسۋىنە قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشاتىن شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى ستراتەگيالىق ءرولى اتاپ ءوتىلدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ وبلىستىڭ ينۆەستيتسيالىق، تۋريستىك، ەكونوميكالىق الەۋەتىن تانىستىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ەكونوميكا، ساۋدا، ينۆەستيتسيالار جانە قارجى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جول كارتاسى بەكىتىلدى. قۇجات بىرلەسكەن جۇمىستىڭ باسىم باعىتتارىن جانە ولاردى تاجىريبەلىك ىسكە اسىرۋ تەتىكتەرىن ايقىندايدى.
وتىرىستىڭ باستى وقيعاسى قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى بەكىتكەن ەكونوميكا جانە ساۋدا مينيسترلەرىنىڭ 14-كەزدەسۋى كومميۋنيكەسىنە قول قويۋ ءراسىمى ءوتتى.
بۇدان باسقا، ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ساۋدا سالاسىنداعى ارىپتەستىك تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جاسالدى.
قابىلدانعان شەشىمدەر تمۇ ەلدەرىنىڭ ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دايەكتى نىعايتۋعا جانە ينۆەستيتسيالارعا، تەحنولوگيالىق دامۋعا جانە تۇراقتى وسۋگە باعدارلانعان ىنتىماقتاستىقتىڭ زاماناۋي ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن راستايدى.