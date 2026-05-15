تۇركىستاندا تۇركى وركەنيەتى ورتالىعى بوي كوتەرەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى جاڭا ورتالىقتىڭ قازىعىن قاعىپ، ىرگەتاسىن قالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەشەننىڭ نەگىزگى يدەياسى - تۇركىتىلدەس حالىقتاردى الەم تاريحىندا ەلەۋلى ورنى بار، تەرەڭ فيلوسوفياسى مەن مەملەكەتتىلىك ءداستۇرى قالىپتاسقان ۇلى وركەنيەت رەتىندە دارىپتەۋ. مۇندا ورتاق تاريحي مۇرانى عىلىمي تۇرعىدان زەردەلەۋگە، جۇيەلەۋگە، مادەني تۋريزم مەن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلمەك.
ورتالىقتىڭ ارحيتەكتۋرالىق شەشىمى ەرەكشە سيمۆوليكالىق مانگە يە. كەڭىستىكتە تۇركى دۇنيەتانىمىنداعى ءتاڭىر، ەرگەنەقون، كوكبورى، جەرۇيىق، دالا، ءومىر اعاشى سياقتى ماڭىزدى ۇعىمدار بەينەلەنەدى.
ال مازمۇندىق قۇرىلىمى جاعىنان ەكسپوزيسيالار بىرنەشە تاقىرىپتىق ايماقتارعا بولىنەدى.
كورەرمەندەر تاريحي وقيعالاردى تەرەڭ سەزىنۋ ءۇشىن ۆيرتۋالدى جانە تولىقتىرىلعان شىنايىلىق (VR، AR)، گولوگرافيا، جاساندى ينتەللەكت، يممەرسيۆتى دىبىس پەن جارىق سەكىلدى وزىق تەحنولوگيالار قولدانىلادى.
ايتا كەتەلىك تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ باسشىلارى Turkistan ۆيزيت-ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسقان ەدى.