تۇركىستان وبلىسىنىڭ ديقاندارى العاشقى قاربىز ءونىمىن جيناي باستادى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ جەتىساي اۋدانىنداعى شارۋالار بيىلعى العاشقى قاربىز ءونىمىن جيناۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«باحارام» شارۋا قوجالىعى ەگىستىك القاپتارىن ك-30 كانالى ارقىلى كەلەتىن سۋمەن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. ديقاندار سۋدى تۇراقتى ءارى ۋاقىتىلى جەتكىزىپ وتىرعانى ءۇشىن «قازسۋشار» ر م ك تۇركىستان فيليالىنا العىس ءبىلدىردى.
- بيىل 10 گەكتار جەرگە قاربىز ەكتىك. قازىر العاشقى ءونىمدى جيناۋ جۇمىستارى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. سۋ ماسەلەسى بولعان جوق. بۇل ءۇشىن سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنە ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز،-دەدى «باحارام» شارۋا قوجالىعىنىڭ ءتوراعاسى شاكيربوي رادجاپوۆ.
جىل باسىنان بەرى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى قاجەتتىلىكتەرىنە 1 ميلليارد تەكشە مەتردەن استام سۋ بەرىلدى. ونىڭ 307 ميلليون تەكشە مەترى جەتىساي اۋدانىنا تيەسىلى. اۋدان بويىنشا باقشا داقىلدارىن سۋارۋعا 53,8 ميلليون تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلگەن. قازىر جەتىساي اۋدانىندا باقشا ونىمدەرىن، كوكونىس پەن جوڭىشقا القاپتارىن سۋارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ءساۋىر ايىنىڭ باسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ ديقاندارى قىرىققاباتتىڭ العاشقى ءونىمىن جيناي باستاعانىن جازعانبىز.