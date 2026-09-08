تۇركىستان وبلىسىندا توي ۇستىندە ءدىني ۋاعىز ايتقان تۇرعىننىڭ ءىسى سوتقا جولداندى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ 66 جاستاعى تۇرعىنىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى. ونىڭ تويدا ايەلدەر مەن انشىلەردى كەمسىتىپ سويلەگەن ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ، قوعامنىڭ نارازىلىعىن تۋدىرعان ەدى.
تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي ساۋالعا بەرگەن جاۋابىنا سايكەس، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياقتالعان.
- قانايەۆ ك. -عا قاتىستى قىلمىستىق ءىس سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعان ساتتەن باستاپ اياقتالعانعا دەيىن ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 174-بابى 1-بولىگى بويىنشا تەرگەلدى. قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ سارالانۋى وزگەرتىلگەن جوق جانە قوسىمشا باپپەن تولىقتىرىلمادى، - دەدى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى تەرگەۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى مۇحتار سەيدىلدايەۆ.
كۇدىكتىگە قاتىستى ەكى اي مەرزىمگە قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاس شارا قولدانىلعان. ونىڭ مەرزىمى ۇزارتىلماعان.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قىلمىستىق ءىس بويىنشا كەشەندى سوت ءدىنتانۋ، ساياساتتانۋ جانە پسيحولوگيالىق-فيلولوگيالىق ساراپتاماسى تاعايىندالىپ، اياقتالعان.
- 2026 -جىلعى 26 -تامىزدا قىلمىستىق ءىس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 190-بابىندا كوزدەلگەن تارتىپپەن سوتقا جولداندى. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە دە مالىمەتتەرى ق ر ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەدى مۇحتار سەيدىلدايەۆ.
ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 174-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس، الەۋمەتتىك، ۇلتتىق، رۋلىق، ناسىلدىك نەمەسە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋعا باعىتتالعان قاساقانا جاريا ارەكەتتەر ءۇشىن 2 مىڭنان 7 مىڭعا دەيىنگى ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە ەكى جىلدان جەتى جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ كوزدەلگەن. سونداي-اق وسى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى دا قاراستىرىلعان.
2026 -جىلى 1 ا ە ك مولشەرى - 4325 تەڭگە. وسىلايشا، ايىپپۇل كولەمى 8 ميلليون 650 مىڭ تەڭگەدەن 30 ميلليون 275 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بولۋى مۇمكىن. سوتتالۋشى كىنالى دەپ تانىلعان جاعدايدا قانداي جازا تاعايىندالاتىنىن سوت شەشەدى.
ەسكە سالايىق، تامىز ايىنىڭ باسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ جەتىساي قالاسىندا وتكەن تويدان تۇسىرىلگەن ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان ەدى. ۆيدەودا توي قوناعى انشىلەردى «شايتاننىڭ ازانشىلارى» دەپ اتاپ، ايەلدەر مەن ەر ادامدار بولەك وتىرۋى كەرەك ەكەنىن ايتقان. سونداي-اق ايەلدەردى «ۇرعاشىلار» دەپ اتاعان. وسىدان كەيىن پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قارين قازاقستاننىڭ زايىرلى مەملەكەت ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ءدىندى ونەر مەن مادەنيەتكە قارسى قويۋعا بولمايتىنىن ايتقان.
ونىڭ پىكىرىنشە، ايەلدەردى كەمسىتۋ، انشىلەرگە، مۋزىكا ونەرىنە قاتىستى تەرىس پىكىر ءبىلدىرۋ بولمىسىمىزعا مۇلدەم جات.
سونداي-اق قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى يسلام دىنىندە انا مەن ايەل ادامعا قۇرمەت كورسەتۋ تالاپ ەتىلەتىنىن جانە ادام قادىر-قاسيەتىن قورلاۋعا قاتاڭ تىيىم سالىناتىنىن ەسكە سالدى.
اۆتورلار
ءسابيت تاستانبەك