تۇركىستان وبلىسىندا تاۋەشكىنىڭ لاعىن تاياقپەن ۇرىپ جاتقان ۆيدەو تارادى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا تۇرعىنداردىڭ تاۋدا جابايى اڭداردىڭ تىرشىلىگىنە كەدەرگى كەلتىرىپ، قاۋىپ توندىرگەن بەينەجازباسى كوپشىلىكتىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۋدىردى.
الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان بەينەجازبادا ەكى ادامنىڭ تاۋ بوكتەرىندە جابايى جانۋاردى ۇركىتىپ، تاياقپەن ۇرعان ءساتى كورىنەدى.
وقيعانىڭ سوزاق اۋدانىنا قاراستى قوزمولداق ەلدىمەكەنى اۋماعىندا بولعانى انىقتالدى. وسىعان بايلانىستى اۋدان اكىمدىگى تۇسىنىكتەمە بەردى.
— بەينەجازبادا كورسەتىلگەن مالىمەتكە سايكەس، قوزمولداق ەلدىمەكەنىنىڭ جاسوسپىرىمدەرى تاۋ بوكتەرىندە جۇرگەن كەزدە تاۋەشكىنىڭ لاعىنا كەزىككەن. قىزىعۋشىلىق تانىتقان جاسوسپىرىمدەر جانۋاردى ۇستاپ كورۋگە ارەكەت جاساعان. اتالعان جاعداي بارىسىندا تاۋ جانۋارىنا ەشقانداي زيان كەلمەگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا جاسوسپىرىمدەرمەن جانە ولاردىڭ اتا-انالارىمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
- ءتۇسىندىرۋ بارىسىندا تابيعات اياسىندا جابايى جانۋارلارعا جاقىنداماۋ، ولاردىڭ تابيعي تىرشىلىگىنە كەدەرگى كەلتىرمەۋ جانە قورشاعان ورتا مەن جانۋارلار دۇنيەسىنە ۇقىپتى قاراۋ قاجەتتىگى ايتىلدى، - دەپ مالىمدەدى اۋدان اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن جانۋارلارعا قاتىگەزدىك كورسەتكەندەر 400 مىڭ تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل تولەيتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.