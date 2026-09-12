تۇركىستان وبلىسىندا ماقتا جيناۋ ناۋقانى باستالدى
استانا. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىنىڭ جەتىساي جانە ماقتاارال اۋداندارىندا اق التىن - ماقتا جيناۋ ناۋقانى باستالدى،. بيىلعى ۆەگەتاتسيا ماۋسىمى تۇراقتى ءوتىپ، «قازسۋشار» كاسىپورنىمەن كەلىسىمشارت بەكىتكەن شارۋالار قاجەتتى سۋ كولەمىمەن ۋاقىتىلى قامتىلدى.
تۇركىستان وبلىسى بويىنشا ۆەگەتاتسيا كەزەڭىنە ارنالعان سۋ الۋ ليميتى 3,3 ميلليارد تەكشە مەتردى قۇراسا، بۇگىنگى تاڭدا 3,2 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ الىنىپ، 270,8 مىڭ گەكتار ەگىس القابى سۋارىلدى.
ال جەتىساي اۋدانىنىڭ ديقاندارى 53,6 مىڭ گەكتار جەرگە ماقتا ەگىپ، جەرگىلىكتى فەرمەرلەرمەن سۋ بەرۋ بويىنشا 2567 كەلىسىمشارت جاسالعان. اۋدان بويىنشا سۋ الۋ ليميتى 663 ميلليون تەكشە مەتردى قۇراسا، ونىڭ 585 ميلليون تەكشە مەترى پايدالانىلدى. «قازسۋشار» ر م ك تۇركىستان فيليالى جالپى ءوڭىر بويىنشا 277,5 مىڭ گەكتار القاپتى سۋارۋعا 12409 كەلىسىمشارت ءتۇزىپ، سونىڭ 104,8 مىڭ گەكتارىنا ماقتا، 3,5 مىڭ گەكتارىنا كۇرىش ەگىلگەن.
ديقاندار بەكىتىلگەن كەستەگە ساي ءارى تولىق كولەمدە جەتكىزىلىپ جاتقان سۋ ءۇشىن «قازسۋشار» ر م ك- نىڭ جەرگىلىكتى فيليالىنا العىس بىلدىرۋدە. بيىل 10 گەكتار جەرگە ماقتا ەكتىك. وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا سۋ جاعدايى الدەقايدا جاقساردى. سۋ كەستەگە ساي، جەتكىلىكتى كولەمدە كەلىپ جاتىر. ەشقانداي ماسەلە بولعان جوق. بۇرىن شالعايداعى جەرلەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋدە قيىندىقتار تۋىندايتىن، قازىر بۇل ماسەلە شەشىمىن تاپتى.
«قازسۋشارعا» ۇلكەن راقمەت، - دەدى «ارىنبەك اتا» شارۋا قوجالىعىنىڭ ءتوراعاسى نۇرماحامبەت ارىنبەك. ءوز كەزەگىندە شارۋا يسمايل اتيللوۆ كانالداردى بەتونمەن قاپتاۋ جۇمىستارى ءوز ناتيجەسىن بەرگەنىن اتاپ ءوتتى. 4,5 گەكتار جەرگە ماقتا وسىرەمىز. ەگىستىكتى ەكى رەت سۋاردىق. سۋدى كەستەگە ساي الدىق. كانالداردىڭ بەتونمەن قاپتالۋىنىڭ ارقاسىندا سۋ ىسىرابى ازايدى. ەندى سۋ شالعايداعى ۋچاسكەلەرگە دە ۋاقىتىلى جەتەدى، - دەدى شارۋا يسمايل اتيللوۆ.
بيىلعى ماۋسىمدا سۋارمالى سۋدىڭ ۋاقىتىلى بەرىلۋى مەن ينفراقۇرىلىمدىق جاقسارتۋلاردىڭ ارقاسىندا وڭىردەگى ديقاندار مول ءونىم الۋدى جوسپارلاپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا دا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جانە جۇيەنى تسيفرلاندىرۋ جۇمىستارى ءوز جالعاسىن تابادى.