تۇركىستان العاش رەت ەڭ تانىمال تۋريستىك وڭىرلەردىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا قازاقستان ىشىندە تۋريستەر ەڭ كوپ دەمالعان وڭىرلەر بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا حابارلادى.
تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدىن قاپاشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى ءبىرىنشى توقساندا ىشكى تۋريستەر ەڭ كوپ بارعان وڭىرلەر قاتارىندا اقمولا وبلىسى، شىمكەنت قالاسى، الماتى وبلىسى، تۇركىستان وبلىسى جانە شىعىس قازاقستان وبلىسى بار.
- سوڭعى جىلدارى ىشكى تۋريزمدە وڭىرلىك قۇرىلىمنىڭ وزگەرگەنى بايقالادى. 2022- 2023 -جىلدارى كوشباسشىلار قاتارىندا اقمولا، شىعىس قازاقستان جانە الماتى وبلىستارى بولسا، 2024 -جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسى تۋريستەر سانىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋىنىڭ ارقاسىندا الدىڭعى ورىنعا شىقتى. 2025 -جىلى اقمولا جانە الماتى وبلىستارى كوشباسشىلىق پوزيتسياسىن نىعايتتى. ال 2026 -جىلدىڭ I توقسانىندا تۇركىستان وبلىسى العاش رەت ىشكى تۋريستەر ەڭ كوپ بارعان بەس ءوڭىردىڭ قاتارىنا ەندى. بۇل وڭىردەگى تۋريستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى مەن تاريحي- مادەني تۋريزمگە قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
كوميتەت مالىمەتىنشە، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، تۋريستەر ەڭ كوپ توقتاعان وڭىرلەردىڭ كوشىن الماتى قالاسى (472930 تۋريست) باستاپ تۇر. ودان كەيىن استانا قالاسى (352243)، اقمولا وبلىسى (161169)، شىمكەنت قالاسى (139443) جانە الماتى وبلىسى (112845) ورنالاسقان.
- 2025 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا، 2026 -جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا تۋريستەر سانىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى اقمولا وبلىسىندا تىركەلگەن. وڭىردەگى كورسەتكىش 42 پايىزعا ارتتى. ودان كەيىن شىمكەنت قالاسى (+39,3 پايىز) مەن استانا قالاسى (+12,1 پايىز) كەلەدى، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل باعىتتاردىڭ سۇرانىسقا يە بولۋىنا ەلدەردىڭ جاقىن ورنالاسۋى، تىلدىك كەدەرگىنىڭ بولماۋى، اۋە بيلەتتەرىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە قولجەتىمدى بولۋى جانە قىسقا مەرزىمدى دەمالىسقا قولايلى بولۋى اسەر ەتىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار قاي ەلدەرگە كوبىرەك ساياحاتتاي باستاعانى جونىندە دە ماتەريال جازعانبىز.