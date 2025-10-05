تۇركيانىڭ ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ اۋە كەمەلەرى 813 ۇشاققا جەتەدى
استانا. KAZINFORM- تۇركيانىڭ ۇلتتىق اۋە تاسىمالداۋشىسى Turkish Airlines كومپانياسى 225 جاڭا ۇشاق ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا 75 ۇشاققا كەلىسىمشارتتار قول قويىلعان. بۇل تۋرالى THY باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى احمەت بولات مالىمدەدى، دەپ ازەرتادج جازدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2033 -جىلعا قاراي Turkish Airlines اۋە كەمەلەرىنىڭ پاركى 813 ۇشاققا جەتەدى.
- THY- ءدىڭ جولاۋشىلار اعىنى 85 ميلليون ادامعا جەتتى، ال جىلدىق تابىسى 22 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى. قازىرگى ۋاقىتتا Turkish Airlines-تە ءبىر جولاۋشىدان ورتاشا تابىس 22-23 دوللاردى قۇرايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى احمەت بولات.
سونداي-اق ول ۇشاق قوزعالتقىشتارىن كۇتۋ شىعىندارىنا دا نازار اۋداردى.
- ورتاشا العاندا، قوزعالتقىشتى تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ 7-8 ميلليون دوللارعا تۇسەدى. 30 جىل ىشىندە ءبىر ۇشاق التى رەت تەكسەرۋدەن وتەدى. وسى شىعىنداردى ازايتۋ ءۇشىن ۇشاق ساتىپ الۋ كەزىندە تەحنيكالىق تەكسەرۋدى وندىرۋشىمەن الدىن الا كەلىسىپ الۋ قاجەت. ەگەر بۇل جۇمىستاردى Turkish Airlines ءوزى اتقارسا، ارنايى تەحنيكالىق الاڭدار قۇرۋ كەرەك. مىسالى، ءبىزدىڭ كومپانيا Rolls-Royce قوزعالتقىشتارىن تەكسەرۋ ءۇشىن تەحنيكالىق بازا سالىپ جاتىر. وسى ماقساتقا 300 ميلليون دوللار ءبولىندى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، تۇركيادا جىلدىق ينفلياتسيا دەڭگەيى قايتادان كوتەرىلدى.