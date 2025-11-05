تۇركيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اعزا مۇشەلەرىن دونورلىققا بەرۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى e-Nabız پلاتفورماسى ارقىلى ساندىق اعزا دونورلىعىن جاساي وتىرىپ، مۇنداي دونورلىقتىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ورگان دونورلىعى اپتالىعى اياسىندا تۇركيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى كەمال مەميشوعلى e-Nabız پلاتفورماسى ارقىلى ساندىق مۇشە دونورلىعىن جاساۋ ارقىلى ۇلگى كورسەتتى. بۇل قادام قوعامنىڭ ورگان دونورلىعىنىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى حاباردارلىعىن ارتتىرۋعا جانە ازاماتتاردى وسى ماڭىزدى باستاماعا قاتىسۋعا شابىتتاندىرۋعا باعىتتالعان.
ءىس-شارادا ءسوز سويلەگەن مەميشوعلى ورگان دونورلىعى قانشاما ءومىردى ساقتاپ قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
-ءبىزدىڭ سەنىمىمىز بويىنشا، ءبىر ادامدى قۇتقارۋ - بۇكىل الەمدى قۇتقارۋمەن تەڭ. مۇنى قوعامعا جەتكىزۋىمىز كەرەك. ازاماتتارىمىز ءومىر ءسۇرىپ ءجۇرىپ تە وزدەرىنىڭ ءبىر بولىگىن بەرەدى - باۋىردىڭ جارتىسىن نەمەسە ءبىر بۇيرەگىن. جىل سايىن 5 مىڭنان استام ترانسپلانتاتسيا جاسايمىز، ولاردىڭ شامامەن 90 پايىزى ءتىرى دونورلاردان الىنادى. ەگەر ادام ءوز دەنەسىنىڭ ءبىر بولىگىن تىرىسىندە بەرۋگە دايىن بولسا، ومىردەن وتكەن سوڭ ءوز اعزالارىن سىيعا بەرىپ، وزگەلەرگە ءومىر سىيلاي الادى. ايتپەسە بۇل اعزالار جاي عانا توپىراققا اينالادى، - دەدى مينيستر.
مەميشوعلى تۇركيانىڭ ترانسپلانتاتسيا سالاسىنداعى تاريحى ارىرەكتە جاتقانىن ەسكە سالدى - ەلدەگى العاشقى جۇرەك ترانسپلانتاتسياسى 1968 -جىلى جاسالعان، ال 1979 -جىلى باسقا ەلدەرگە ۇلگى بولاتىن ورگانداردى دونورلاۋ تۋرالى زاڭ قابىلداندى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇركيا باۋىر مەن بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسى سالاسىندا جوعارى كاسىبيلىك پەن تاجىريبەگە يە. ول اسىرەسە الەمدەگى ەڭ ۇزدىك باۋىر ترانسپلانتاتسياسى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى ورنالاسقان مالاتيا پروۆينتسياسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. الايدا، وسى جەتىستىكتەرگە قاراماستان، ەل ءالى دە كۇردەلى ماسەلەگە تاپ بولىپ وتىر، ول دونور جەتىسپەۋشىلىگى.
- قازىرگى ۋاقىتتا تۇركيادا 32500 ادام ترانسپلانتاتسيا كەزەگىن كۇتىپ وتىر. كۇن سايىن ءۇش-ءتورت ادام دونور جوقتىعىنان قايتىس بولادى. قايتىس بولعاننەن كەيىن دە باسقالارعا ءومىر سىيلاي الاتىنىڭىزدى ەسكەرىڭىز، - دەدى تۇركيا ءمينيسترى.
ول بۇل ماسەلەدە بارلىق جاعداي ىڭعايلى ەتىپ جاسالعانىن ەسكەرتتى: ورگانداردى دونورلىققا تىركەۋ پروتسەسى ەندى سيفرلىق ورتاعا كوشىرىلدى. بۇل ازاماتتارعا e-Nabız ەلەكتروندىق پلاتفورماسى ارقىلى ورگانداردى دونورلىققا تەز جانە ىڭعايلى تۇردە كەلىسىم بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە قاتىستى ۇلكەن جانجالدان كەيىن جەكەمەنشىك دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ءىرى رەفورما جۇرگىزۋگە دايىندالىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا