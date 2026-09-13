تۇركيالىق وپپوزيتسيونەر ەردوعانعا ءتىل تيگىزگەنى ءۇشىن مورالدىق وتەماقى تولەيدى
استانا. KAZINFORM — انكارا سوتى وپپوزيتسيا ليدەرى وزگۇر وزەلدى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعانعا ونىڭ اتىنا ايتقان جاريا مالىمدەمەلەرى ءۇشىن وتەماقى تولەۋگە مىندەتتەدى، دەپ حابارلايدى انكاراداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيالىق NTV باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، انكارانىڭ ءبىرىنشى ساتىداعى ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى № 44 سوتى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاننىڭ وپپوزيتسيالىق «جاڭا پارتيا» (تۇرىكشە — Yeni parti) ليدەرى وزگۇر وزەلگە قارسى بەرگەن تالاپ ارىزى بويىنشا شەشىم شىعارعان.
سوت شەشىمى تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ادۆوكاتى حۇسەيين ايدىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، وتەماقى وزەلدىڭ ەردوعانعا قاتىستى ايتقان مالىمدەمەلەرى مەن قورلايتىن سوزدەرى ءۇشىن بەلگىلەنگەن.
سوت وپپوزيتسيونەردىڭ سوزدەرىن تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ جەكە قۇقىقتارىن بۇزدى دەپ تانىپ، ودان ەردوعاننىڭ پايداسىنا مورالدىق وتەماقى رەتىندە 800 مىڭ تۇرىك ليراسىن (16,5 مىڭ دوللاردان استام) ءوندىرىپ الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
سوت شەشىمى وپپوزيتسيالىق ساياساتكەردىڭ 2025 -جىلعى تامىزدا جاساعان ءۇش مالىمدەمەسىنە قاتىستى.
13 -تامىزدا «مارمارا» تۇرمەسىنەن شىققاننان كەيىن سويلەگەن ءسوزى ءۇشىن وزەلدەن 200 مىڭ ليرا وندىرىلمەك.
سونىمەن قاتار سول كۇنى ىستامبۇلدىڭ بايرامپاشا اۋدانىندا وتكەن ميتينگىدەگى ءسوزى ءۇشىن تاعى 300 مىڭ ليرا تولەۋگە مىندەتتەلدى.
ال 2025 -جىلعى 18 -تامىزدا ايدىن پروۆينتسياسىنداعى ميتينگتە سويلەگەن ءسوزى ءۇشىن سوت ەردوعاننىڭ پايداسىنا قوسىمشا 300 مىڭ ليرا ءوندىرىپ الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.