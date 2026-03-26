    17:32, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تۇركيادان اۋىر حالدەگى ەكى قازاقستاندىق مەديتسينالىق اۆياتسيامەن ەلگە جەتكىزىلدى

    استانا. قازاقپارات  - 24 -ناۋرىزدا جاعدايى اۋىر ەكى قازاقستان ازاماتى تۇركيادان قازاقستانعا ءبىر رەيسپەن ءساتتى جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Түркиядан ауыр хәлдегі екі қазақстандық медициналық авиациямен жеткізілді
    Фото: ҚР ДСМ

    تاسىمالداۋ ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ مەديتسينالىق اۆياتسياسىنىڭ كۇشىمەن جۇزەگە اسىرىلدى.

    - تىنىس الۋ جەتكىلىكسىزدىگى جانە وتكىر وكپە ىسىگى دياگنوزى بار 1966 -جىلى تۋعان ەر ادام الانيا قالاسىنان جەتكىزىلسە، مي قاتەرلى ىسىگى دياگنوزىنا شالدىققان 2019 -جىلى تۋعان بالا ىستانبۇل قالاسىنان ەلگە ورالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ مەديتسينالىق اۆياتسيا موبيلدىك بريگاداسىنىڭ دارىگەرلەرى - داۋرەن بايمىشيەۆ، رايحان يسماعۇلوۆا، سونداي-اق فەلدشەرلەر اسىلبەك توقتىبايەۆ پەن ەرۋلان قۇنداقبايەۆ جانە اۋە كەمەسىنىڭ ەكيپاجىنىڭ جوعارى كاسىبيلىگىنىڭ ارقاسىندا تاسىمالداۋ ءساتتى ءوتتى.

    بۇدان بۇرىن پاۆلوداردا جاڭا تۋعان ەگىزدەر ساناۆياتسيامەن وبلىس ورتالىعىنا جەتكىزىلگەنىن جازعانبىز.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
