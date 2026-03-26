تۇركيادان اۋىر حالدەگى ەكى قازاقستاندىق مەديتسينالىق اۆياتسيامەن ەلگە جەتكىزىلدى
استانا. قازاقپارات - 24 -ناۋرىزدا جاعدايى اۋىر ەكى قازاقستان ازاماتى تۇركيادان قازاقستانعا ءبىر رەيسپەن ءساتتى جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى.
تاسىمالداۋ ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ مەديتسينالىق اۆياتسياسىنىڭ كۇشىمەن جۇزەگە اسىرىلدى.
- تىنىس الۋ جەتكىلىكسىزدىگى جانە وتكىر وكپە ىسىگى دياگنوزى بار 1966 -جىلى تۋعان ەر ادام الانيا قالاسىنان جەتكىزىلسە، مي قاتەرلى ىسىگى دياگنوزىنا شالدىققان 2019 -جىلى تۋعان بالا ىستانبۇل قالاسىنان ەلگە ورالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ مەديتسينالىق اۆياتسيا موبيلدىك بريگاداسىنىڭ دارىگەرلەرى - داۋرەن بايمىشيەۆ، رايحان يسماعۇلوۆا، سونداي-اق فەلدشەرلەر اسىلبەك توقتىبايەۆ پەن ەرۋلان قۇنداقبايەۆ جانە اۋە كەمەسىنىڭ ەكيپاجىنىڭ جوعارى كاسىبيلىگىنىڭ ارقاسىندا تاسىمالداۋ ءساتتى ءوتتى.
بۇدان بۇرىن پاۆلوداردا جاڭا تۋعان ەگىزدەر ساناۆياتسيامەن وبلىس ورتالىعىنا جەتكىزىلگەنىن جازعانبىز.