تۇركياداعى ەڭ باي ايماقتار رەيتينگى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ستاتيستيكا ينستيتۋتى (TÜİK) جان باسىنا شاققانداعى جالپى ايماقتىق ءونىم بويىنشا ەلدىڭ ەڭ باي پروۆينتسيالارىن انىقتايتىن تىڭ دەرەكتەردى جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ قورىتىندىسى كوپشىلىكتى تاڭداندىردى: ءبىرىنشى ورىندا ءىرى مەگاپوليس ىستانبۇلدى باسىپ وزعان ونەركاسىپ ورتالىعى كودجاەلي تۇر.
تۇركياداعى ەڭ باي بەس ايماق:
كودجاەلي
ىستانبۇل
انكارا
تەكيرداگ
يزمير
كودجاەلي ءوزىنىڭ كۇشتى ونەركاسىپتىك بازاسى، سونىڭ ىشىندە اۆتوموبيل جاساۋ، حيميا جانە مەتاللۋرگيا ونەركاسىبىنىڭ ارقاسىندا كوشباسشى بولدى. پروۆينتسيا باسقا قالالارمەن سالىستىرعاندا شاعىن اۋدانى مەن حالقىنىڭ سانىنا قاراماستان ەل ەكونوميكاسىندا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ وتىر.
ەكىنشى ورىندا تۇركيانىڭ ەڭ ۇلكەن قالاسى جانە ەكونوميكالىق جۇرەگى - ىستانبۇل تۇر. قارجى ينستيتۋتتارى، بيزنەس پەن ساۋدانىڭ جوعارى شوعىرلانۋىنا قاراماستان، ونىڭ حالىق سانىنىڭ جىلدام ءوسۋى مەن جوعارى شىعىندارى ونىڭ رەيتينگىنە اسەر ەتكەن بولۋى مۇمكىن.
ەل استاناسى انكارا ءداستۇرلى تۇردە مەملەكەتتىك مەكەمەلەر جانە دامىعان قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىنىڭ ارقاسىندا ۇزدىك ايماقتاردىڭ قاتارىنا كىردى.
ونەركاسىپ، لوگيستيكا جانە تۋريزمنىڭ دامۋىنىڭ ارقاسىندا تۇراقتى ءوسۋدى كورسەتەتىن تەكيرداگ پەن يزمير العاشقى «بەستىكتى» تۇيىندەپ وتىر.
بۇل دەرەكتەر تۇركيانىڭ ەكونوميكالىق كارتاسىنىڭ قالاي وزگەرىپ جاتقانى تۋرالى تۇسىنىك بەرەدى.
جەتەكشى ورىنداردى تەك مەگاپوليستەر عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جوعارى تيىمدىلىك پەن ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى كورسەتەتىن ونەركاسىپتىك پروۆينتسيالار الىپ وتىر.