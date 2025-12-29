ق ز
    17:59, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    تۇركيادا جالعان رەتسەپت جازعاندارعا 46 جىلعا دەيىن جازا سۇرالدى

    استانا. قازاقپارات - تۇركيادا مەديتسينالىق الاياقتىقتىڭ بەتى اشىلدى. ىستامبۇلداعى بالىكلى رۋم اۋرۋحاناسىندا جالعان ءدارى-دارمەك رەتسەپتىسىن راسىمدەدى دەگەن كۇدىكپەن 5 ادامعا 46 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى سۇرالدى.

     ايىپتاۋ اكتىسىنە سايكەس، كۇدىكتىلەر ناۋقاستىڭ كەلىسىمىنسىز قۇجات راسىمدەپ، قىمبات ءدارى-دارمەكتى زاڭسىز جولمەن العان. مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى 112 ميلليون ليرا، بىزدىڭشە 1 ميلليارد 344 ميلليون تەڭگە شاماسىندا.

    جەرگىلىكتى پروكۋراتۋرا ەكى كۇدىكتىگە 46 جىلعا دەيىن، قالعان ءۇش ادامعا 9 جىلدان 31 جىلعا دەيىن تۇرمە جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇراپ وتىر. قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.

