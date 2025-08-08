تۇركيادا جالعان ديپلومعا قاتىستى اۋقىمدى قىلمىستىق سحەما اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جالعان ديپلومدار مەن جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن جاپپاي دايىنداۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق جەلىنىڭ قىزمەتىن اشكەرەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
انكارا پروكۋراتۋراسى باستاعان تەرگەۋ بارىسىندا قاسكويلەردىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى مەن جەكەلەگەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ سيفرلىق جۇيەلەرىن بۇزىپ، جالعان ەلەكتروندى قولتاڭبالاردى (e-imza) پايدالانعانى انىقتالدى. ولاردىڭ كومەگىمەن قىلمىسكەرلەر ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتار مەن جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن قولدان جاساعان.
اتالعان ءىس بويىنشا 199 ادام تەرگەلىپ جاتىر، ولاردىڭ 37- ءسى قاماۋعا الىندى. ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىرعانى - قولدان جاسالعان قۇجاتتاردىڭ اۋقىمى: مەكتەپ اتتەستاتتارىنان باستاپ جوعارى ءبىلىم تۋرالى ديپلومدار مەن جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىنە دەيىن.
سحەمانىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى مۇقيات ارەكەت ەتكەن:
مالىمەتتەر بازاسىنان قايتىس بولعان نەمەسە وقۋدان شىعارىلعان ستۋدەنتتەر تۋرالى اقپاراتتى ءوشىرىپ، ولاردىڭ ورنىنا تاپسىرىس بەرۋشىلەردىڭ دەرەكتەرىن ەنگىزگەن.
«قىزمەتتەردىڭ» قۇنى 250 مىڭنان (شامامەن 6 مىڭ ا ق ش دوللارى) 2,5 ميلليون تۇرىك ليراسىنا (شامامەن 63 مىڭ دوللار) دەيىن وزگەرىپ وتىرعان. كەيبىر جاعدايدا تولەم كريپتوۆاليۋتا ارقىلى جۇرگىزىلگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا مىنالار انىقتالدى:
57 جالعان ۋنيۆەرسيتەت ديپلومى
4 جالعان مەكتەپ اتتەستاتى
108 جالعان جۇرگىزۋشى كۋالىگى
تاپسىرىس بەرۋشىلەر اراسىندا ەڭ تانىمال ماماندىق — «قۇرىلىس ينجەنەرى» بولعان، بۇل — ەڭبەك نارىعىنداعى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى.
تۇركيانىڭ جوعارى ءبىلىم جونىندەگى كەڭەسى مەن ۇكىمەت وكىلدەرى قىلمىستىق جەلىنىڭ «دەرلىك تولىق جويىلعانىن» مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، ولار جۇزدەگەن جالعان اكادەميك تۋرالى قاۋەسەتتەردى جوققا شىعارىپ، كۇدىكتىلەر اراسىندا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وقىتۋشىلارى جوق ەكەنىن باسا ايتتى. تەرگەۋدە تەك ءبىر اۆتوينسترۋكتور مەن دەنە شىنىقتىرۋ بويىنشا جاتتىقتىرۋشى عانا اتالعان.
تەرگەۋ جالعاسۋدا، بيلىك بارلىق كىنالىلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى دەپ ۋادە بەرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ءبىز تۇركيادا جوعارى ءبىلىمنىڭ ەڭبەك نارىعىمەن بايلانىسى ءۇزىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك. ۋنيۆەرسيتەت تۇلەكتەرى جۇمىسسىزدىق پەن ماماندىقتارىنا ساي جۇمىسقا ورنالاسا الماۋ ماسەلەسىنە تاپ بولعان.