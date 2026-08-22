تۇركياداعى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىندە سايلاۋ ۋچاسكەلەرى قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا قازاقستاننىڭ انكاراداعى ەلشىلىگىندە جانە ىستانبۇل، انتاليا جانە يزمير قالالارىنداعى باس كونسۋلدىقتاردا سايلاۋ ۋچاسكەلەرى قۇرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركياداعى قازاقستان ازاماتتارى سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋ قۇقىعىن پايدالانىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ انكاراداعى ەلشىلىگى جانىنداعى 450-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە، باس كونسۋلدىقتاردا - ىستانبۇل قالاسىنداعى 419-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە، انتاليادا 460-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە جانە يزميردە 512-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 7:00 دەن كەشكى ساعات 20:00 گە دەيىن داۋىس بەرە الادى.
ديپلوماتيالىق وكىلدىكتە اتاپ وتىلگەندەي، قازىرگى ۋاقىتتا انكارا، ىستانبۇل، انتاليا جانە يزمير كونسۋلدىق وكرۋگتەرىندەگى ءتورت سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ بارلىعىندا تۇركيا اۋماعىندا تۇراقتى نەمەسە ۋاقىتشا تۇراتىن شامامەن 1900 قازاقستاندىق سايلاۋشىلار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن.
سايلاۋ كۇنى داۋىس بەرۋ ءۇشىن ازاماتتاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ جارامدى ءتولقۇجاتى نەمەسە جەكە كۋالىگى بولۋى كەرەك.
تۇركياداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ مەكەنجايلارى: 450№ - انكارا قالاسى، كىلىچ ءالي كوشەسى، 6؛ 419№ - ىستانبۇل قالاسى، يەشيليۋرت داڭعىلى، 7/9؛ 460№ - انتاليا قالاسى، 2074 كوشە، 16№ ؛ جانە 512№ - يزمير قالاسى، ماناس بۋلۆارى، 47.
سۇراقتار تۋىنداعان جاعدايدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇركيا رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنە 903124919100+ تەلەفونى ارقىلى حابارلاسۋعا بولادى.
قوسىمشا اقپاراتتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ www.election.gov.kz سايتىنان تابۋعا بولادى.
قۇرىلتاي سايلاۋىن 777 حالىقارالىق بايقاۋشى باقىلايدى.
ايتا كەتەيىك، 23-تامىزدا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ونلاين تىركەۋ سەرۆيستەرى ىسكە قوسىلادى.