تۇركيادا مۇعالىمدەرگە اق حالات كيۋ مىندەتتەلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى مەكتەپتەرگە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى. ونىڭ ىشىندە مۇعالىمدەرگە ارنايى كيىم ۇلگىسىن ەنگىزۋ جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ تالاپتارى بار.
جاڭا تالاپتار 14 -قىركۇيەكتە باستالاتىن وقۋ جىلىنان باستاپ ەلدىڭ بارلىق 81 پروۆينسياسىندا قولدانىلادى.
ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ نۇسقاۋلىعىنا سايكەس، مەملەكەتتىك مەكتەپتەردىڭ مۇعالىمدەرى اق حالات كيۋگە مىندەتتى بولادى. مينيسترلىك بۇل تالاپ مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ بەدەلىن ايقىنداۋ قاجەتتىلىگىمەن ءتۇسىندىردى. ەرەجەلەردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ وڭىرلىك ءبىلىم باسقارمالارىنا جۇكتەلەدى.
سونىمەن قاتار مەكتەپتەردەگى قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلەدى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ اۋماعىندا باقىلاۋداعى كىرەبەرىس ورىندارى ۇيىمداستىرىلىپ، كولىكتەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان قوزعالىس باعىتتارى بولىنەدى. ال جارىقتاندىرۋى ناشار ۋچاسكەلەرگە قوسىمشا جارىق ورناتىلۋى ءتيىس.
تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى مۇستافا چيفتچي ەل بويىنشا مەكتەپتەردى كۇزەتۋ ءۇشىن 30 مىڭ قىزمەتكەردى جۇمىسقا الۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
ساباق كەزىندە ۇيالى تەلەفون پايدالانۋعا قويىلعان تىيىم ساقتالادى. سونداي-اق مۇعالىمدەر ءۇي تاپسىرماسىن تەك رەسمي سيفرلىق پلاتفورمالار ارقىلى بەرۋى ءتيىس.
جاڭا ەرەجەلەر وتباسى شىعىندارىنا دا قاتىستى. مەكتەپتەر اتا-انالاردان قىمبات يمپورتتىق كەڭسە تاۋارلارى مەن بوگدە باسپالاردىڭ وقۋلىقتارىن ساتىپ الۋدى تالاپ ەتە المايدى. بۇل رەتتە وتاندىق ونىمدەرگە باسىمدىق بەرىلۋى كەرەك. سونداي- اق ءبىلىم مينيسترلىگى بەكىتپەگەن ەمتيحانداردى وتكىزۋگە تىيىم سالىنادى.
مەكتەپ ءبىتىرۋ شارالارى مەن ەستەلىك راسىمدەرىنە دە قوسىمشا باقىلاۋ ەنگىزىلەدى. مۇنداي ءىس- شارالاردا پايدالانىلاتىن مۋزىكا، باننەرلەر جانە وزگە دە ماتەريالدار مينيسترلىكتىڭ ءتيىستى كەڭەسىنىڭ الدىن الا كەلىسىمىنەن ءوتۋى كەرەك. الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جاريالانىمدار پەداگوگيكالىق ادەپ نورمالارىنا سايكەس بولۋى ءتيىس. ال مەكتەپ ءبىتىرۋ شارالارىن وتكىزۋ اتا-انالارعا قوسىمشا قارجىلىق مىندەتتەمە جۇكتەمەۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، تۇركيانىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە باستاۋىش جانە ورتا مەكتەپتەردە 19 ميلليوننان استام وقۋشى ءبىلىم الادى.
بۇعان دەيىن تۇركيا بيلىگى كاحرامانماراش پەن شانلىۋرفا قالالارىنداعى قارۋلى وقيعالاردان كەيىن مەكتەپتەردەگى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك تۇركيا حالقىنىڭ سانى 86,3 ميلليوننان اسقان ەدى.