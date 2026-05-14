تۇركيادا 14 مىڭعا جۋىق ازاماتىمىز وقىپ جاتىر - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىس - قازاق-تۇرىك قاتىناسىنىڭ التىن كوپىرى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل ماڭىزدى ماسەلە ءاردايىم نازاردا بولادى. سونىڭ ىشىندە ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنىڭ ورنى ەرەكشە. بۇگىن گازيانتەپ پروۆينسياسىنداعى جەر سىلكىنىسىنەن زارداپ شەككەن ازاماتتار ءۇشىن قازاقستاننىڭ اتىنان سالىنعان جاڭا مەكتەپتىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل - قازاق حالقىنىڭ تۇرىك ەلىنە كورسەتكەن قولداۋى مەن ىستىق ىقىلاسىنىڭ ايقىن كورىنىسى. ساپار اياسىندا ءتيىستى مينيسترلىكتەر استانا مەن الماتىدا «مااريف» قورىنىڭ ەكى مەكتەبىن اشۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعانىن ايرىقشا اتاپ وتكەن ءجون. وسى مەكتەپتەر سانالى ۇرپاق تاربيەلەيتىن ىرگەلى ءبىلىم ورداسى رەتىندە قىزمەت ەتەدى دەپ سەنەمىن. بۇل مەكتەپتەردىڭ قۇرىلىسىنا ءتيىستى جەر تەلىمدەرىن بەرۋ جونىندە تاپسىرما بەرىلدى. كوپ سوزباي قۇرىلىستى باستايمىز. جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تا تابىستى دامىپ كەلەدى. قازىر 14 مىڭعا جۋىق ازاماتىمىز تۇركيادا وقىپ جاتىر. سونداي-اق 260-قا جۋىق تۇرىك ستۋدەنتى ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ جاتىر. جاقىندا شىمكەنت قالاسىنداعى پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جانىنان تۇركيانىڭ گازي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى جۇمىس ىستەي باستايدى. الداعى ۋاقىتتا ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى تۇركيادا فيليال اشۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءبىز بۇل يگى باستامالاردى جالعاستىرىپ، ءبىلىم بەرۋ، مەديتسينا، تۋريزم سالاسىنداعى بايلانىسىمىزدى نىعايتا بەرەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا ءوزارا قۇرمەت پەن سىيلاستىققا، باۋىرلاستىق پەن دوستىققا نەگىزدەلگەن بەرىك قارىم-قاتىناس ورناعانىنا نازار اۋداردى.
- بۇل - پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعاننىڭ تىكەلەي قولداۋىنىڭ ارقاسى ەكەنى ءسوزسىز. رەجەپ بەي ەكى ەلدىڭ بىرلىگىن بەكەمدەۋگە ايرىقشا ۇلەس قوسۋدا. سونداي-اق قوعامدىق-ساياسي، الەۋمەتتىك جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالاداعى قازاق-تۇرىك ىقپالداستىعىن كۇشەيتۋگە مول ەڭبەك ءسىڭىرىپ كەلەدى. سوندىقتان مەن قادىرلى دوسىم، باۋىرىم رەجەپ تاييپ ەردوعاندى تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني كوسەمى - Qoja Ahmet Yasaui وردەنىمەن ماراپاتتادىم. مۇنى بارشا قازاق ەلىنىڭ تۇرىك جۇرتىنا جانە تۇركيا پرەزيدەنتىنە دەگەن زور قۇرمەتىنىڭ كورىنىسى دەۋگە بولادى. ەردوعان مىرزا وسى بەدەلدى ناگرادانىڭ تۇڭعىش يەگەرى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت تۇركيا ەلىنىڭ ءبىرىنشى حانىمى ەمينە ەردوعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اياسىندا اسا ماڭىزدى «Zero Waste» جوباسىن ۇسىنىپ، اۋقىمدى جۇمىس اتقارىپ جاتقانىنا توقتالدى.
- وسى باستاما ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق جوباسىمەن ۇندەس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. سوندىقتان ءبىز ەمينە حانىمنىڭ اسا قاجەتتى جوباسىن بەلسەندى تۇردە قولدايمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى مارتەبەلى رەجەپ تاييپ ەردوعان مىرزامەن الەمدەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماسقانىن ايتتى.
- قازىرگىدەي كۇردەلى كەزەڭدە قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ ۋشىعىپ تۇرعانىنا الاڭداۋشىلىق بىلدىردىك. حالىقارالىق قۇقىقتىڭ جانە امبەباپ ۇيىمدار ىقپالىنىڭ السىرەۋى تۋرالى وي بولىستىك. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءرولىن كۇشەيتۋ، ونىڭ قارارلارى مەن جارعىلارىن قاتاڭ ساقتاۋ، حالىقارالىق قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ادىلدىك قاعيداتىن ۇستانۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ورتاق بايلامعا كەلدىك. بارلىق داۋ-دامايلار مەن جانجالداردى ديپلوماتيالىق كەلىسسوزدەر ارقىلى بەيبىت جولمەن شەشۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ وتتىك. قازاقستان مەن تۇركيا الداعى ۋاقىتتا دا حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعىن جالعاستىرا بەرەدى. ءبىز جاھاندىق تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كۇش-جىگەرىمىزدى بىرىكتىرەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن تۇركيانىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋ - حالىقتارىمىزدىڭ ورتاق ماقسات- مۇراتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز تاريحي تامىرى تەرەڭ باۋىرلاستىعىمىزدى كەلەشەك ۇرپاققا امانات ەتىپ، قازىرگى سان-سالالى قارىم-قاتىناسىمىزدى نىعايتا بەرەمىز. بۇل قوس حالىقتىڭ الدىندا تۇرعان قاسيەتتى پارىز دەپ سانايمىن. قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا! ارداقتى باۋىرىم، دوسىم! وزىڭىزگە جانە دەلەگاتسيا مۇشەلەرىنە مازمۇندى كەلىسسوزدەر ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىن. ىنتىماعىمىز ارتا بەرسىن! قازاقستان مەن تۇركيانىڭ دوستىعى ماڭگى بولسىن! - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.